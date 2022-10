CHI LO DICE CHE LE SUPERCAR DEBBANO ESSERE INQUINANTI? - ROLLS ROYCE HA PRESENTATO "SPECTRE", LA PRIMA AUTO DI LUSSO COMPLETAMENTE ELETTRICA - LA VETTURA È DOTATA DI UNA BATTERIA DA 700 CHILOGRAMMI, CON UN'AUTONOMIA DI 420 CHILOMETRI E PUÒ FARE DA 0 A 100 KM/H IN 4,4 SECONDI, CON UNA VELOCITÀ MASSIMA (LIMITATA) DI 250 KM/H…

Simone Lelli per www.automoto.it

rolls royce spectre 8

Il noto brand Rolls-Royce, conosciuto per le sue auto lussuose, è pronto a entrare nel mondo dell'elettrico con la sua Spectre, vettura che dopo 120 anni dalla nascita del marchio, porta Rolls-Royce nel futuro. Si tratta a tutti gli effetti di una super coupé di lusso erede della Phantom: parliamo di una vettura lunga 5,45 metri, capace di rimanere fedele alle linee originali ma osando verso l'avanguardia.

rolls royce spectre 9

Anteriormente abbiamo una griglia con 22 LED e la famosa statuetta del marchio, Spirit of Ecstasy, stavolta sagomata per avere meno attrito. Per quanto riguarda i cerchi in lega, abbiamo dei 23 pollici che omaggiano la Phantom, come già vi abbiamo detto, visto che condivide molte linee con quella vettura.

rolls royce spectre 2

Nata dalla piattaforma Architecture of Luxury, che da i natali alla Phantom, è stata però riadattata per il motore elettrico: parliamo dell'installazione di una batteria da 700 chilogrammi, che appesantisce la vettura verso il basso, aggiungendo un assetto ancora più basso. A mantenere l'auto delle sospensioni dotate del sistema Planar, controllati da una centralina che analizza i dati di 18 sensori per massimizzare il risultato.

rolls royce spectre 6

Per le prestazioni, sebbene non siano noti dettagli sulla capacità della batteria, abbiamo una vettura con 585 CV e una coppia di 900 Nm, capace di fare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e con una velocità massima (limitata) di 250 km/h. Per l'autonomia, invece, parliamo di 420 km nel ciclo EPA.

rolls royce spectre 5 rolls royce spectre 3 rolls royce spectre 4 rolls royce spectre 12 rolls royce spectre 1 rolls royce spectre 10 rolls royce spectre 11 rolls royce spectre 14 rolls royce spectre 13 rolls royce spectre 7