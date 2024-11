CHI LA DURA, LA VINCE – UNA COPPIA SALENTINA È RIUSCITA A OTTENERE IL RIMBORSO DI UN VOLO RYANAIR CANCELLATO SETTE ANNI FA – LA COMPAGNIA LOW COST NON AVEVA FORNITO ALCUNA ASSISTENZA AI DUE, NÉ POSSIBILITÀ DI CAMBIARE VOLO. COSTRETTI A RIENTRARE A BRINDISI DA PISA IN AUTOBUS, I DUE ARRIVARONO A CASA CON 24 ORE DI RITARDO. LA COMPAGNIA ERA GIÀ STATA CONDANNATA DAL GIUDICE DI PACE, MA AVEVA FATTO RICORSO…

Coppia salentina risarcita dalla compagnia low cost Ryanair per la cancellazione di un volo da Pisa a Brindisi. Il sigillo definitivo è riportato in una sentenza del Tribunale del capoluogo messapico, che ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia aerea irlandese confermando integralmente la sentenza del giudice di pace.

La coppia, originaria di Surbo, il giorno della partenza (era il 10 settembre del 2017), si reca presso lo sportello aeroportuale della compagnia dove viene informata della cancellazione del volo. La motivazione: problemi tecnici. […]

Alla coppia non viene accordata alcuna assistenza e possibilità di riprotezione su voli successivi. Per i malcapitati, il rientro in Salento diventa un’odissea: viaggio in pullman a proprie spese con scalo a Bologna e arrivo a casa con 24 ore di ritardo.

Disagi su disagi: la donna, infatti, riesce a lasciare le valigie e a raggiungere in extremis il proprio posto di lavoro. “Il motivo del nostro intervento è legato all’indennizzo previsto dal regolamento Ce 261/2004, al rimborso delle spese sostenute e documentate per il rientro a casa e all’importo supplementare - commenta Stefano Gallotta, legale dei passeggeri - per i disagi subìti dalla coppia, arrivata a destinazione con un giorno di ritardo rispetto al previsto”.

Peraltro a memoria dell’avvocato si è trattato di uno dei pochi ricorsi presentati da Ryanair contro una sentenza di condanna di primo grado “ma siamo comunque riusciti - sottolinea - ad ottenere tutto quello che avevamo chiesto fino all'ultimo centesimo per due persone”.

Certo, a margine di questa storia pesano i tempi (ben 7 anni) per ottenere un verdetto definitivo (la coppia è stata comunque risarcita con la sentenza di primo grado) senza una fase istruttoria o consulenze di parte. “E simili lungaggini non aiutano tanti passeggeri a reclamare un sacrosanto diritto” chiosa l’avvocato.

