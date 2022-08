CHI ERA CARLOTTA GRIPPALDI, LA 27ENNE TORINESE MORTA DOPO ESSERE STATA COLPITA DA UNA PERSIANA CHE SI È STACCATA DA UNA FINESTRA DI UNA CASA A BRIANÇON, IN FRANCIA - LAUREA IN ECONOMIA E UN MASTER IN MARKETING, AD APRILE AVEVA INIZIATO A LAVORARE ALLA LAVAZZA - TRA LE SUE PASSIONI IL LAVORO E LA MONTAGNA. NEL 2019 AVEVA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MAESTRA DI SCI E…

Da www.corriere.it

Aveva 27 anni Carlotta Grippaldi, la torinese morta dopo essere stata colpita da una persiana che si è staccata da una finestra di una casa che dava sulla Grand Rue, nel centro del Comune di Briançon, in Francia. Stava facendo due passi con un’amica nella città vecchia, sulla strada chiamata “Grand Rue”. Stavano andando al ristorante, quando l’anta della finestra l’ha travolta. Soccorsa dall’ambulanza, è morta prima di raggiungere l’ospedale.

L’autorità giudiziaria di Gap ha aperto un’inchiesta per il reato di «omicidio involontario» e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e capire se c’è stato o meno un problema di manutenzione anche perché non c’era vento.

«Ho sentito un rumore e le persone che urlavano. Sono uscito dal negozio e c’era una ragazza stesa a terra, intorno a lei i passanti che cercavano di rianimarla», ha raccontato un commerciante al quotidiano Le Dauphiné libéré. Anche per questo il sindaco Arnaud Murgia ha annunciato dei sopralluoghi per verificare le facciate del centro storico e prevenire altri distacchi.

Carlotta, una laurea in economia e commercio e un master in marketing, ad aprile aveva iniziato a lavorare alla Lavazza. Ma sognava «in grande, inizia dal piccolo ma inizia adesso» come scriveva su Linkedin. Tra le sue passioni il lavoro e la montagna. Nel 2019 aveva conseguito il diploma di maestra di sci e ogni fine settimana era sulle piste della Vialattea.

Insegnava alla scuola Preskige, e si divideva tra la valle e Torino, dove viveva. In questi giorni di vacanza era stata in un rifugio a Sauze d’Oulx, poi a Briançon. Oggi, Ferragosto, sarebbe dovuta essere in Francia con un’amica, poi si sarebbe dovuta spostare al mare.

