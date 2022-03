2 mar 2022 08:03

CHI HA FREGATO 217 MILIONI ALLA CHIESA? - È LA CIFRA DELLE PERDITE PER LA SANTA SEDE CHE SECONDO L'ACCUSA SONO DOVUTE AI PRESUNTI ILLECITI AL CENTRO DEL PROCESSO IN CORSO IN VATICANO SULLA GESTIONE DEI FONDI DELLA SEGRETERIA DI STATO - IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA AGGIUNTO, ALESSANDRO DIDDI: "C'È UN TENTATIVO DELLE DIFESE DI NON CONFRONTARSI SUL MERITO"