CHI HA PARLATO? CHI CAZZO HA PARLATO? – DONALD TRUMP È FURIOSO PER LA PERQUISIZIONE DELL’FBI A MAR-A-LAGO: GLI AGENTI SONO ANDATI A COLPO SICURO ALLA CASSAFORTE, SEGNO CHE C’È STATO QUALCUNO CHE HA RIVELATO IL LUOGO ESATTO IN CUI TROVARE I DOCUMENTI TOP SECRET TRAFUGATI ALLA CASA BIANCA – L’IPOTESI PIÙ PROBABILE È CHE LA “TALPA” SIA UN’EX ASSISTENTE. POTREBBE ESSERE CASSIDY HUTCHINSON, OPPURE MOLLY MICHAEL, CHE CUSTODIVA LE NOTE SUGLI INCONTRI DELL’EX PRESIDENTE E ERA STRANAMENTE ASSENTE NELLE ORE CRUCIALI DI CAPITOL HILL. MA C’È CHI SOSPETTA ANCHE DI MELANIA…

DONALD TRUMP E SULLO SFONDO CASSIDY HUTCHINSON

1 - STATI UNITI, L’INCHIESTA FBI SU TRUMP ORA TOCCA I FEDELISSIMI. IPOTESI SULLA “TALPA”

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per www.repubblica.it

[…] Intanto ci si interroga su chi, nella cerchia di Trump, sta parlando con gli investigatori. Durante la perquisizione gli agenti sapevano infatti cosa e dove cercare: secondo il Wall Street Journal imbeccati da uno stretto collaboratore dell’ex presidente.

I media americani già si divertono a buttar giù una lista: dove compare Mark Meadows, l’ex capo di gabinetto motivato dal rischio di incriminazione. E perfino il genero Jared Kushner. Altri ricordano invece che a fare rivelazioni cruciali sono state figure marginali: come l’ex assistente Cassidy Hutchinson, che ha descritto come The Donald cercò di strappare il volante all’agente dei servizi segreti pur di raggiungere il suo popolo a Capitol Hill. La talpa, insomma, potrebbe essere qualcuno di cui Trump non sa neanche il nome.

perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 2

2 - DOPO IL BLITZ A MAR-A-LAGO SCATTA LA CACCIA ALLA TALPA: NEL MIRINO LA SEGRETARIA

Marco Ventura per “il Messaggero”

Come in tutte le storie di Intelligence mischiate a clamorose vicende giudiziarie che coinvolgono i Presidenti e destinate a diventare un film, anche dietro la perquisizione-blitz di una trentina di agenti dell'Fbi nel resort Mar-a-lago di Trump a Palm Beach, Florida, c'è un informatore che appartiene alla cerchia ristretta di Donald.

CASSIDY HUTCHINSON

Una talpa talmente vicina all'ex Presidente, da sapere che in una cassaforte in una particolare stanza del mega-resort erano conservati documenti top secret della Casa Bianca. Documenti non consegnati da Trump, dopo un primo confronto con gli investigatori, nelle 15 scatole restituite all'inizio dell'anno. Tant' è vero, fanno notare gli inquirenti, che gli agenti hanno prelevato nella stanza-cassaforte un'altra dozzina di box.

donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york

[…] Inoltre, i magistrati avrebbero chiesto le registrazioni video di quanti avevano avuto accesso alle stanze incriminate, e nello stesso periodo avrebbero avvicinato diversi assistenti che avevano la possibilità di vedere che cosa e chi transitava in quegli uffici. «Tra loro anche Molly Michael».

Che è un po' come puntare l'indice su chi potrebbe aver parlato. Molly è un personaggio-chiave, perché assistente esecutiva di Trump sia allo Studio Ovale, sia a Mar-a-lago. Era lei a custodire tutte le note a mano sugli incontri anche informali del Presidente.

donald trump al suo Golf Club in New Jersey 4 perquisizione dell fbi a mar a lago immagini aeree 1

E il suo nome ha generato un interesse dei media quando si è saputo che nelle ore cruciali dell'assedio a Capitol Hill, lei stranamente era assente. […] I social si stanno scatenando con le supposizioni, c'è addirittura chi chiama in causa Melania Trump […]

letitia james donald trump esce dalla trump tower donald trump e melania ai funerali di ivana donald trump 1 i documenti di donald trump 1 donald trump si dirige verso l ufficio del procuratore generale donald trump esce dalla trump tower