4 lug 2019 12:05

CHI HA PAURA DELL’UOMO NERO? – IN RUSSIA UN PASSANTE DI 33 ANNI È CADUTO IN UN'ENORME POZZA DI CATRAME, FINENDO PER RIMANERE INTRAPPOLATO NELLA SOSTANZA APPICCICOSA – IL MALCAPITATO È STATO SALVATO DA ALCUNI PASSANTI CHE HANNO SENTITO IL SUO DISPERATO GRIDO D’AIUTO: PORTATO IN OSPEDALE, PER “LIBERARLO” I MEDICI HANNO DOVUTO USARE…