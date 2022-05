CHI HA PAURA DI HUGGY WUGGY? - LA POLIZIA POSTALE HA LANCIATO UN ALLARME PER SENSIBILIZZARE I GENITORI SUL PUPAZZO BLU ISPIRATO AL PERSONAGGIO DI UN GIOCO HORROR PER RAGAZZI CON PIU' DI 13 ANNI - "E' PERICOLOSO PER I BIMBI. POTREBBE INGENERARE ANSIE E PAURE NEI PIU' PICCOLI" - HUGGY WUGGY SI E' DIFFUSO TRA ALCUNI YOUTUBER SEGUITISSIMI DAI BAMBINI...

«Il pupazzo Huggy Wuggy è pericoloso per bimbi». La polizia postale lancia un allarme per sensibilizzare i genitori: meglio evitare che i loro figli giochino con Huggy Wuggy, un inquietante pupazzo blu con una enorme bocca rosso fuoco e i denti aguzzi di uno squalo, uscito da un gioco horror per ragazzi con più di 13 anni.

«Potrebbe ingenerare ansie e paure nei più piccoli» è il motivo. L’allerta è giunta dopo uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico. Contro il pupazzo c’era stata via social una grande mobilitazione di mamme, a partire dalla Gran Bretagna.

Il pupazzo, «uscito» dal videogame, si è diffuso tra alcuni youtuber seguitissimi dai bimbi più piccoli. «Non ci sono esigenze preventive di tipo criminale - sottolinea il direttore della polizia postale Ivano Gabrielli -, ma studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso per i bambini al di sotto dei tredici anni». Diversi specialisti clinici e la stessa polizia britannica, aggiunge l’esperto, «hanno evidenziato la necessità di fare questa opera di sensibilizzazione e la Polizia Postale ha dato il suo contributo».

Sottolineare la pericolosità di Huggy Wuggy per i più piccoli, conclude Gabrielli, «è anche l’occasione per sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in rete: bisogna navigare con loro, educarli a una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire quel mondo».

