CHI HA PAURA DELLA LIBERTA' DI PAROLA PROMESSA DA ELON MUSK? - LO SCRITTORE MICK HUME: "L'ELITE LIBERARE E GLI OSSESSIONATI DALLA CANCEL CULTURE CHE TRATTANO TWITTER COME UNA CAMERA DELL'ECO PRIVATA" - "ESPERTI DI SINISTRA, ACCADEMICI SONO TERRORIZZATI DAL FATTO CHE L'UOMO PIU' RICCO DEL MONDO POSSA OSARE FARE L'IMPENSABILE: CONSENTIRE A CHI HA UN'OPINIONE ANCHE LEGGERMENTE DIVERSA DALLA PROPRIA DI ESPRIMERLA..."

Dagotraduzione da un articolo di Mick Hume* per il Daily Mail

* Mick Hume è l'autore di "Trigger Warning: La paura di essere offensivi uccide la libertà di parola?" pubblicato da William Collins.

Elon Musk 2

Chi ha paura della libertà di parola? La risposta, se non fosse già abbondantemente chiara, è tutta l'élite liberale e gli ossessionati dalla cancel culture che trattano Twitter come la loro camera d'eco privata.

Questo è stato, almeno, fino all'inizio di questa settimana, quando Elon Musk si è assicurato un accordo per acquistare il social network per 35 miliardi di sterline e si è impegnato ad aprire il sito per consentire una maggiore libertà di parola.

TWITTER ELON MUSK

Ora questi guerrieri della tastiera sono andati in crisi.

Esperti di sinistra, accademici e celebrità di destra si sono dichiarati terrorizzati dal fatto che l'uomo più ricco del mondo possa osare fare l'impensabile: consentire a chi ha un'opinione anche leggermente diversa dalla propria di esercitare la libertà di espressione online.

Elon Musk su Twitter

Pochi giorni fa, un professore di giornalismo particolarmente esperto della New York University è arrivato al punto di avvertire: «Oggi su Twitter sembra l'ultima sera in un nightclub di Berlino al crepuscolo della Germania di Weimar».

Un tremante editorialista del Washington Post si è dichiarato "spaventato" perché Musk «sembra credere che sui social media tutto vada bene. Perché la democrazia sopravviva, abbiamo bisogno di più moderazione dei contenuti, non di meno». (Per “'moderazione dei contenuti” leggi “Censura del PC”).

Tweet di Max Boot

Ma in mezzo a tutto questo lamentarsi, non posso fare a meno di sorridere perché, per chiunque di noi crede nel diritto inalienabile e illimitato alla libertà di parola, questa acquisizione è sicuramente qualcosa da festeggiare con almeno due applausi.

La verità è che gli isterici avvertimenti di una discesa nel "fascismo" sregolato si riveleranno sicuramente infondati. Musk, che si descrive come un «assolutista della libertà di parola», si è semplicemente impegnato a rivedere le controverse politiche di moderazione dei contenuti di Twitter e a consentire una più ampia diffusione dell'opinione.

Tweet di Jeff Jarvis

Non vi è alcun suggerimento che gli incitamenti a commettere atrocità violente o altri contenuti pericolosi non continueranno a essere regolamentati in modo appropriato. Per i "Twitterati", tuttavia, tali chiarimenti non contano: per loro, le mura della loro cittadella stanno crollando e Musk, in quanto motore di tale cambiamento, rappresenta un'aberrante minaccia alla loro visione del mondo.

Jack Dorsey

In effetti, per troppo tempo una forte minoranza ha trattato con disprezzo la vera libertà di parola, sostenendo le opinioni di sinistra quasi fino alla completa esclusione di altre convinzioni. Incoraggiandosi a vicenda nella loro coccolata bolla di Twitter, sostenuta da potenti algoritmi digitali che alimentano gli utenti con un flusso continuo di contenuti simili, si sono illusi che opinioni diverse sostenute da innumerevoli altri siano simili a "crimini d'odio", che chiunque non sia d'accordo con loro si possa definire allora un nemico del popolo, meritevole di “cancellazione” sociale.

Tweet di Elon Musk

Nel frattempo, i signori di Twitter con sede nella Silicon Valley, hanno rafforzato la loro presa normativa negli ultimi anni su ciò che considerano contenuto accettabile. «La libertà di espressione è un diritto umano: crediamo che tutti abbiano una voce e il diritto di usarla», afferma con orgoglio la "Politica di condotta odiosa" di Twitter.

ELON MUSK COMPRA TWITTER

Lì, nella soleggiata California, uno dei bastioni della sinistra alla moda, la libertà di parola si è trasformata in qualcosa di completamente estraneo: non più un diritto universale, ma un privilegio da concedere solo a coloro che esprimono l'opinione corretta.

La programmazione di sinistra schiaffeggia qualsiasi tweet non conformista - quasi sempre di un sentimento più di destra - con etichette di avvertimento su "abuso" o "disinformazione" e, come ultima risorsa, blocca persino gli utenti dal sito.

Il gesto più eclatante è stato il ban, nel gennaio 2021, di Donald Trump, allora presidente in carica degli Stati Uniti, a seguito delle violente rivolte del Campidoglio che è stato accusato di incitare. Molti potrebbero pensare che Trump dovrebbe essere bandito da Twitter, ma non sono d'accordo: devi ricordare che più di 74 milioni di americani hanno recentemente votato per lui.

ELON MUSK

Ma questo pensiero di gruppo è diventato così radicato che i critici di Musk non riescono a vedere l'ironia della loro opposizione alla sua acquisizione. La loro affermazione che la proprietà di Musk farà cadere Twitter nel fascismo è l'ironia più profonda.

Perché è solo attraverso la libertà di parola, che Musk sposa, che la democrazia può fiorire – in caso di dubbio, basta dare un'occhiata alla censura dei social media che Vladimir Putin ha imposto per mascherare le sue attività barbare e criminali in Ucraina.

In verità, quelli di sinistra sono in armi per l'acquisizione perché rischiano di perdere il controllo della conversazione globale su Twitter, forse il social media più potente al mondo.

ELON MUSK TWITTER

I Twitterati sono sempre stupiti e indignati ogni volta che il pubblico attuale non è d'accordo con le loro opinioni. Per loro, il referendum dell'UE del 2016 e le elezioni generali del 2019 sono esempi lampanti del tipo "sbagliato" di democrazia in atto.

Ma ora qualcuno ha osato sfidare tutto questo. Eppure, lungi dall'essere un mostro di estrema destra, in realtà Musk è un personaggio politico complesso: in parte verde, in parte libertario. In fondo è un ingegnere - e un astuto uomo d'affari, che ha guadagnato miliardi dalle sue auto elettriche Tesla e dal suo produttore di veicoli spaziali, SpaceX.

ELON MUSK TWITTER

L'acquisizione di Twitter rappresenta un'altra impresa commerciale, ma sembra che voglia anche utilizzarla per migliorare la conversazione globale. «Twitter è diventata di fatto una sorta di piazza cittadina», ha affermato di recente, «quindi è davvero importante che le persone abbiano sia la realtà che la percezione di essere in grado di parlare liberamente, nei limiti della legge».

Non c'è molto segno di fascismo lì, se me lo chiedi. Solo semplice buon senso e anche buon senso degli affari. In effetti, l'acquisizione di Musk arriva in un momento in cui c'è un possibile respingimento contro il risveglio del dominio del discorso sociale. Il lancio dell'anno scorso di GB News di destra, e questa settimana TalkTV, lo attestano.

ELON MUSK TWITTER

Naturalmente, ci sono avvertimenti che dovremmo tenere a mente. In realtà non dovrebbe spettare a nessuna singola azienda Big Tech controllata da miliardari decidere cosa siamo e non siamo autorizzati a dire, ascoltare e vedere, che si tratti della Facebook di Mark Zuckerberg o del Twitter di Elon Musk.

Ma almeno al valore nominale, le promesse di Musk di una maggiore "trasparenza" ai vertici del social network sembrano autentiche. Dovrebbero anche essere sollevate domande legittime sul suo rapporto aziendale con la Cina comunista e su come ciò potrebbe distorcere il suo atteggiamento nei confronti della libertà di parola. La Cina è il secondo mercato più grande al mondo per le auto Tesla dopo gli Stati Uniti. È anche il luogo in cui vengono prodotte le batterie delle auto.

Tweet di Jameela Jamil

Il tempo dirà se Musk può rimanere insensibile all'influenza del Drago Rosso. Ma giudichiamolo in base a ciò che fa, non solo a ciò che dice, o a ciò che gli altri potrebbero dire di lui. Per quel che può valere, come collega fondamentalista della libertà di parola, io per primo sono fiducioso. Alla fine, la dura verità sulla libertà di parola è che non tutti coloro che scelgono di pubblicare, pontificare o inveire su Twitter condivideranno le tue stesse opinioni. Ma ciò non dovrebbe mai significare che i loro diritti alla libertà di espressione sono inferiori.

La nostra democrazia e le nostre libertà si basano su questo, ed è qualcosa che Elon Musk sembra ottenere.