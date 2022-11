CHI HA UCCISO DIABOLIK? “BANDANA E CAMMINATA INCHIODANO CALDERON” - I PM HANNO CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER L'ARGENTINO 53ENNE ACCUSATO ANCHE DEL DELITTO DELL'ALBANESE SHEHAJ, UCCISO IN UN LIDO DI TORVAIANICA – I MAGISTRATI: A INCASTRARLO CI SONO “LE DICHIARAZIONI DELLA EX COMPAGNA E LE INTERCETTAZIONI” – SUL FATTO CHE IL PROIETTILE LETALE PER DIABOLIK FACESSE PARTE DI UN LOTTO DEL VIMINALE... - VIDEO

Estratto dell’articolo Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

«Dalla bandana al modo di camminare, gli elementi a carico di Raul Esteban Calderon sono indiscutibili». Secondo la Procura, non c'è dubbio che l'argentino è l'uomo vestito da runner che il 7 agosto del 2019 sparò un colpo alla testa di Fabrizio Piscitelli, mentre quest' ultimo era seduto su una panchina nel parco degli Acquedotti, insieme al suo guardaspalle. Nell'udienza preliminare di ieri i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio di Calderon per omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi.

«Non è comune avere un filmato di un delitto», hanno sottolineato in aula i magistrati, spiegando che dal video dell'uccisione di Diabolik si riconosce chiaramente Calderon. E poi, a incastrarlo ci sono «le dichiarazioni della ex compagna e le intercettazioni».

Il killer è accusato anche dell'omicidio dell'albanese Selavdi Shehaj, detto Passerotto, avvenuto sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre 2020. (...)

LA SORELLA DI DIABLO «Gli atti processuali evidenziano il male in tutte le sue forme un'organizzazione pronta a commettere altri omicidi con freddezza e disinvoltura considerando le vittime designate quali bersagli di tirassegno al luna park - ha commentato la sorella di Piscitelli all'Adnkronos - Come mio fratello possa essersi inserito in questo tessuto criminale così ramificato e tentacolare è una domanda a cui cerco disperatamente di darmi risposta. Se non si fosse perso e avesse conservato i principi familiari, tutte le sue scelte, anche le più intime, sarebbero state molto diverse. In uno dei nostri ultimi incontri era molto consapevole dei suoi disastri esistenziali. Comunque in questo processo è lui vittima di omicidio. Per questo merita giustizia esattamente come l'avrebbe avuta stando in carcere se fosse vivo».

Sul particolare, raccontato dal Messaggero, che il proiettile letale per Diabolik facesse parte di un lotto del Viminale, la sorella spiega che cambia poco rispetto all'impianto accusatorio; «sono invece rimasta sconcertata nel leggere che un appartenente alle forze dell'ordine potesse offrire informazioni a questi personaggi». Sempre ieri la Procura ha chiesto 12 anni di reclusione per Fabrizio Fabietti, socio in affari di droga di Piscitelli, a processo con rito abbreviato per aver acquistato da Roberto Fittirillo (ex della banda della Magliana) 22 chili e mezzo di cocaina nell'arco di dieci giorni, a fine maggio 2018. Fabietti è già stato condannato sei mesi fa a 30 anni per l'operazione Grande raccordo criminale.

