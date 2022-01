20 gen 2022 18:42

CHI HA UCCISO GIGI BICI? ARRESTATA LA DONNA CHE TROVÒ IL CADAVERE - IN MANETTE PER TENTATA ESTORSIONE BARBARA PASETTI, LA FISIOTERAPISTA 44ENNE CHE LO SCORSO 20 DICEMBRE TROVÒ IL CORPO SENZA VITA DEL COMMERCIANTE. L’ARRESTO È ARRIVATO DOPO LA PERQUISIZIONE DELLA SUA VILLA. ANCORA MOLTI I NODI DA SCIOGLIERE. PRIMA DI TUTTO LA LETTERA TROVATA NELLA CASSETTA DELLA POSTA: È ATTENDIBILE O SI TRATTA DI UN TENTATIVO DI DEPISTAGGIO? IN CHE RAPPORTI ERANO I DUE?