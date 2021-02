CHI HA UCCISO ILENIA FABBRI? FINISCE SOTTO PROTEZIONE LA COMPAGNA DELLA FIGLIA: È L'UNICA TESTIMONE CHE HA VISTO L’ASSASSINO - L'UNICO INDAGATO È L'EX MARITO DELLA DONNA, CLAUDIO NANNI, SOSPETTATO DI ESSERE IL MANDANTE DEL KILLER: È ACCUSATO DI OMICIDIO PLURIAGGRAVATO IN CONCORSO CON PERSONA IGNOTA – LA FIGLIA LO DIFENDE: “NON È STATO LUI, VOGLIO SAPERE CHI L'HA UCCISA”

Rosario Di Raimondo per "la Repubblica"

ILENIA FABBRI CON IL MARITO CLAUDIO

Lei era l' unica testimone in casa quando è stata uccisa Ilenia Fabbri. È stata la prima a dare l' allarme, a vedere una sagoma scura scendere le scale, a sentire le urla della donna: «Chi sei, cosa vuoi?». Con le sue parole ha dato elementi utili agli investigatori che scavano sulla morte della donna di 46 anni, sgozzata all' alba di sabato 6 febbraio a Faenza.

Per questo potenziale pericolo, ora è sotto protezione. Lo ha deciso la Prefettura di Ravenna, su richiesta della Procura, a dodici giorni da un delitto che ha ancora punti oscuri. Il più importante: l' assassino di Ilena è libero. L' unico indagato è l' ex marito Claudio Nanni, 53 anni, sospettato di essere il mandante del killer: è accusato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota.

ILENIA FABBRI E IL MARITO

Quella notte la giovane testimone è rimasta a dormire con la sua compagna Arianna, la figlia della vittima, nella casa di via Corbara.

ILENIA FABBRI 2

Alle 6.06 del mattino, Arianna e il padre avevano appena imboccato l' autostrada per andare a Milano quando la ragazza ha chiamato al cellulare: ha raccontato di aver sentito urla, un gran rumore lungo le scale, temeva ci fossero i ladri. Si era barricata in camera e chiesto aiuto. Nanni non sapeva che in casa ci fosse anche lei. Un tassello, fra gli altri, che puntella l' ipotesi del delitto su commissione. Agli inquirenti, la testimone ha parlato dell' uomo che ha visto di spalle: alto, ben piazzato, spalle larghe, vestito di scuro. La stessa persona che forse è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza della zona.

ilenia fabbri 6

Le indagini proseguono. Così come gli interrogatori a diverse persone che, a vario titolo, per gli inquirenti hanno qualcosa da raccontare. Si cerca l' esecutore materiale, un possibile sicario non necessariamente esperto. Per diverse ore è stata inoltre sentita una donna con cui Nanni si frequenta da qualche tempo. Fra l' indagato e l' ex moglie era in piedi una causa in tribunale: lei gli chiedeva 100mila euro. La figlia di entrambi, Arianna, in questi giorni vive col padre, che si dichiara estraneo. «Non è stato lui, voglio sapere chi l' ha uccisa», dice la ragazza.

