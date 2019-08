CHI HA UCCISO “DIABOLIK” PISCITELLI? SEQUESTRATI I DUE COMPUTER DEL CAPO ULTRÀ DELLA LAZIO CHE SARANNO ADESSO ANALIZZATI DALLA POLIZIA SCIENTIFICA INSIEME CON LA POSTALE PER INDIVIDUARE ELEMENTI UTILI COSÌ COME FATTO SUI TELEFONINI (UNA DECINA), USATI DA PISCITELLI - NULLA DI UTILE E’ EMERSO DAL NUOVO INTERROGATORIO DEL SUO GUARDASPALLE CUBANO, TESTIMONE DEL DELITTO…

Rinaldo Frignani per il “Corriere della sera - Edizione Roma”

Un nuovo ricorso, questa volta per ottenere dal Consiglio di Stato una sospensiva dell' ordine del questore di non far svolgere i funerali in forma pubblica e solenne. E' quello che la famiglia di Fabrizio "Diabolik" Piscitelli sarebbe intenzionata a fare dopo aver disertato all' alba di ieri la cerimonia organizzata dalla polizia al cimitero di Prima Porta, ma poi saltata e rinviata a data da destinarsi, e dopo che gli stessi giudici amministrativi del Tar hanno respinto il primo ricorso dei parenti.

La salma del capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, ucciso in un regolamento di conti per droga una settimana fa nel parco degli Acquedotti, all' Appio Tuscolano, rimane quindi nell' istituto di Medicina legale del Policlinico di Tor Vergata dove nella notte di martedì i familiari hanno pregato per un' ora accanto a Diabolik prima di allontanarsi, senza poi autorizzare il trasferimento a Prima Porta dove alle sei si sarebbero dovute celebrare le esequie private seguite dalla procedura di cremazione.

Nulla di tutto questo è avvenuto, come non c' è stata la presenza di centinaia di ultrà paventata alla vigilia anche con messaggi sui social. Intanto ieri sera nuova convocazione in Questura dei parenti di Diabolik per cercare una soluzione. Difficile pensare adesso a un funerale fuori provincia, perché anche le altre questure potrebbero adottare lo stesso provvedimento preso a Roma: il potenziale arrivo di tifosi anche stranieri per partecipare a funerali pubblici, come chiede la famiglia del 53enne, allarma le forze dell' ordine.

Sul fronte delle indagini per l' omicidio invece c' è il sequestro di due computer nella disponibilità di Piscitelli che saranno adesso analizzati dalla polizia scientifica insieme con la Postale per individuare elementi utili così come viene fatto sui telefonini, almeno una decina, usati abitualmente dalla vittima. Nulla di utile sarebbe invece emerso dal nuovo interrogatorio del suo guardaspalle cubano, testimone del delitto. Intanto il Codacons ha chiesto alla Corte dei Conti di aprire un' indagine per danno erariale per il massiccio spiegamento di forze dell' ordine per la mancata celebrazione della funzione funebre.

«Chi paga, infatti, i poliziotti di guardia in via Amulio, a Tor Vergata, sulla via Flaminia e in altri siti della Capitale? Ora è necessario aprire un' indagine per danno erariale e verificare le responsabilità di questa scelta che ricade sulle tasche dei cittadini, costretti a finanziare operazioni di polizia non necessarie e alla luce dei fatti assolutamente evitabili», dicono dal Coordinamento.

