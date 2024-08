CHI HA UCCISO SHARON VERZENI? LA BARISTA È STATA AMMAZZATA CON TRE COLTELLATE ALLA SCHIENA A TERNO D’ISOLA, IN PROVINCIA DI BERGAMO: LA VITTIMA SI È VOLTATA E HA VISTO IN FACCIA L’ASSASSINO CHE L’HA COLPITA UN’ULTIMA VOLTA PRIMA DI FUGGIRE – LA 33ENNE NON HA AVUTO NEMMENO IL TEMPO DI REAGIRE: HA CHIAMATO I SOCCORSI PRIMA DI ACCASCIARSI SU UN MARCIAPIEDE – GLI INVESTIGATORI BATTONO TUTTE LE PISTE...

Estratto dell'articolo di Maddalena Berbenni e Giuliana Ubbiali per www.corriere.it

sharon verzeni 4

Tre coltellate alla schiena in rapida sequenza, due raggiungono i polmoni, Sharon Verzeni non riesce a respirare e a urlare. Si volta e il suo assassino la colpisce con un ultimo fendente. Non ha tagli di difesa sulle braccia, non ha avuto la forza o il tempo di alzarle e reagire al suo aggressore. Lui scappa, lei sanguina ma usa le ultime energie per chiamare il 112: «Mi hanno accoltellato, a Terno». Barcolla, attraversa la strada, esaurisce l’ultimo respiro per chiedere «aiuto, aiuto» e si aggrappa alla ringhiera di una villetta, prima di accasciarsi ed essere soccorsa da due ragazzi di passaggio. Morirà in ospedale.

sharon verzeni 3

I primi dati dell’autopsia sulla 33enne uccisa in strada sono compatibili con questa scena, in via Castegnate a Terno d’Isola, una strada tra villette e palazzoni, non distante dal municipio e dalla chiesa. Trapela poco, i carabinieri ancora l’altro giorno parlavano di «piste tutte aperte», ma quattro fendenti paiono tanti per un’aggressione casuale.

Dall’esame del medico legale Matteo Marchesi emergono violenza e volontà di uccidere: l’assassino ha usato un coltello «strutturato» che ha infilato in profondità, ledendo l’area polmonare e provocando un’emorragia interna. […]

SHARON VERZENI

Intanto i carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo e della compagnia di Zogno, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere dei comuni attorno a Terno d’Isola oltre che visionando quelli già raccolti in paese. È il segnale che debbano ancora lavorare per risolvere questo giallo […] E se il «tutte le piste» include anche quella più inquietante dello sbandato, è anche vero che, al di là di qualche chat e dei comprensibili timori dei residenti, non risultano convocati vertici in prefettura sulla sicurezza. Insomma, da quel che si avverte, non c’è un allarme «mostro».

sharon verzeni 1

Gli inquirenti pare stiano lavorando su spunti concreti e la riservatezza di queste ore dimostra la necessità di proteggere questa fase delicata d’indagine.

omicidio di sharon verzeni 5 omicidio di sharon verzeni 1 omicidio di sharon verzeni 2 omicidio di sharon verzeni 3 omicidio di sharon verzeni 4 sharon verzeni 2

[…]