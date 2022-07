20 lug 2022 15:20

CHI HA UCCISO LA SPOSA? – UN’AMERICANA DI 36 ANNI È STATA TROVATA MORTA, DURANTE LA SUA LUNA DI MIELE, IN UN RESORT SULLE ISOLE FIJI, IN QUEL PARADISO NATURALE DIVENTATO FAMOSO CON IL FILM “LAGUNA BLU” – IL MARITO, ANCHE LUI AMERICANO, È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI OMICIDIO – MA L'UOMO SI DICHIARA INNOCENTE E NON SA SPIEGARE COSA SIA SUCCESSO ALLA NEOSPOSA...