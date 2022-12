CHI DI LAMA FERISCE, DI LAMA PERISCE - A ROMA, UN UOMO ARMATO DI ASCIA PROVA A RAPINARE UN BAR MA VIENE FERMATO DA UN CLIENTE, CHE...L’HA ACCOLTELLATO! – IL RAPINATORE È STATO ARRESTATO E PORTATO IN OSPEDALE PER LE CURE, MENTRE L’UOMO CHE HA FERMATO LA RAPINA, UN 19ENNE INCENSURATO, È STATO DENUNCIATO A PIEDE LIBERO PER LESIONI, MA SPETTERÀ AL GIUDICE STABILIRE SE…

Estratto dell’articolo di A. Mar. per “il Messaggero"

[…] È andato decisamente male il colpo che aveva studiato un 28enne di Palombara Sabina, già noto ai carabinieri per altre simili scorribande, che all'1.30 dell'altra notte si è presentato con il volto travisato al bancone del Monte Carlo Caffè di via Tiburtina 1496 pretendendo l'incasso, i gratta e vinci e anche le sigarette che, però in quel momento non c'erano.

IL PANICO

Davanti a lui, terrorizzata, c'era una giovane commessa che […], in preda al panico, ha consegnato al bandito circa seicento euro in contanti e alcune serie dei biglietti da gioco.

Ma la scena, molto veloce, durata neanche un paio di minuti, non è passata inosservata all'addetto alla sicurezza […] e a un giovane cliente di origine macedone, un diciannovenne habitué del locale, […], che erano nel locale […] e poi si sono avventati insieme sul rapinatore.

LE IMMAGINI

[…] Il 28enne viene praticamente spinto contro i frigoriferi, qui perde l'equilibrio, ma cerca strenuamente di difendersi e reagisce sferrando calci e pugni. Fino a quando, all'improvviso, spunta fuori un coltellino. È il 19enne a estrarlo da una tasca per poi colpire il rapinatore con più fendenti.

[…] In pochi istanti le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Tivoli sono piombate sul posto arrestando il rapinatore che, ferito a una gamba, è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. […]

Il diciannovenne […] Avendo utilizzato il coltello, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Spetterà al giudice stabilire se l'uso dell'arma sia stato proporzionato all'esigenza della difesa. Una volta uscito dall'ospedale, per il rapinatore è arrivata la convalida dell'arresto dal Tribunale. Per lui si sono spalancate le porte del carcere.