CHI MEGLIO DI UN “ESPERTO DI MAZZETTE” PER DISCUTERE DI APPALTI IN SENATO? – MIRKO PELLEGRINI, L’IMPRENDITORE A PROCESSO PER AFFARI CON LE COSCHE CALABRESI E SOTTO INCHIESTA PER LE GARE PILOTATE PER IL RIFACIMENTO DELLE STRADE DI ROMA, PARTECIPÒ NEL DICEMBRE DEL 2023 A UN TAVOLO TECNICO A PALAZZO MADAMA SULLA REVISIONE DEI PREZZI PREVISTA DAL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – GLI INQUIRENTI INDAGANO SU ALTRE COMMESSE E AFFIDAMENTI DIRETTI DA PARTE DEI MINISTERI DI GIUSTIZA E DIFESA ALLA GALASSIA DI SOCIETÀ DI PELLEGRINI…

Estratto dell’articolo di Valentina Errante per “il Messaggero”

mirko pellegrini

Aveva relazioni di alto livello Mirko Pellegrini, l'imprenditore a processo per affari con le cosche a Palmi, perquisito la scorsa settimana dalla Guardia di Finanza e indagato a Roma per associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture. Tanto che pochi giorni prima del Natale del 2023 ha partecipato a un tavolo tecnico a Palazzo Madama sulla revisione dei prezzi prevista dal nuovo codice degli appalti.

Gli inquirenti sospettano che l'imprenditore, al quale sarebbero riconducibili 17 società, avesse un giro di affari ben più ampio di quello che gli ha consentito di ottenere le commesse del Comune di Roma, con i fondi del Giubileo, e quelli di Astral, oggetto della perquisizione e ottenute corrompendo i funzionari dell'amministrazione con mazzette e regali.

[...]

lavori stradali roma

Al centro dell'inchiesta anche il fallimento dei controlli. Soprattutto alla luce del rimpallo di responsabilità tra il Comune, l'Anac e la Prefettura di Roma, che ha sottolineato come una sola delle società di Pellegrini fosse nella "White list". E adesso, oltre a cercare di stabilire dove abbia fallito il sistema delle verifiche, gli inquirenti guardano anche ad altri appalti ottenuti dall'imprenditore e dalla sua galassia di srl.

Come quelli del ministero della Giustizia (fondi del Pnrr) per i lavori di copertura dei terrazzi della cittadella giudiziaria di Roma, del Viminale, con la commessa per le opere nella scuola per le forze di polizia in via di Priscilla a Roma, ma anche dall'ottavo reparto del ministero della Difesa.

AULA DI PALAZZO MADAMA - SENATO

"La Fenice", la holding del gruppo Pellegrini, ha infatti ottenuto dall'VIII reparto Infrastrutture l'affidamento a Viterbo per l'intervento di bonifica delle superfici scoperte nella caserma "Saloni" e a Roma ha ottenuto, per affidamento diretto, la commessa per le opere nella Scuola sottufficiali dell'Esercito di piazzale delle Medaglie d'Oro. Poi i lavori di ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei locali interni allo stabilimento balneare militare di Fregene.

lavori stradali roma

La stessa azienda ha vinto come capogruppo mandataria di un'associazione di imprese anche l'appalto di quasi due milioni di euro per la trasformazione della vecchia palazzina in nuovi uffici nel Centro di intelligence interforze di Ponte Galeria a Roma.

[...]

GUARDIA DI FINANZA - PERQUISIZIONI

L'ipotesi della procura e della Guardia di Finanza, che hanno intercettato gli indagati, è che oltre alle mazzette, almeno diecimila euro per ogni "favore" ricevuto dalle ditte di Pellegrini, i pubblici ufficiali corrotti ricevessero anche utilità. E infatti, anche in questo senso, le ricerche sono orientate, si va orologi, a Rolex e Patek Philippe e ancora macchine, Bmw, Audi, Renault. Poi cassaforte, contanti, liquidità, titoli, fondi, investimenti, busta, carburante, mangiare, cene e carta aziendale.

lavori stradali