CHI METTERÀ LE MANI SULLA FORTUNA DI PHIL SPECTOR? IL PRODUTTORE LASCIA UN PATRIMONIO NETTO DI 50 MILIONI DI DOLLARI CHE FINIRANNO NELLE TASCHE DEI QUATTRO FIGLI, DI CUI TRE ADOTTIVI - I TRE RAGAZZI, ACCOLTI IN FAMIGLIA INSIEME ALLA MOGLIE RONNIE, HANNO SEMPRE RACCONTATO DI AVER VISSUTO L’INFERNO: “CI RINCHIUDEVA NELLE NOSTRE STANZE COME ANIMALI IN GABBIA DA FAR USCIRE PER IL DIVERTIMENTO DI PAPÀ…” - VIDEO

DAGONEWS

phil spector 3

Chi metterà le mani sulla fortuna del produttore Phil Spector? Il patrimonio netto da 50 milioni di dollari frutto dei diritti d’autore di grandi successi come “You've Lost That Loving Feeling” finirà nelle tasche dei quattro figli, di cui tre adottivi, Donte, i gemelli Gary e Lewis, accolti in famiglia quando era stato sposato con Ronnie Spector.

Mentre Donte è stato adottato nel 1970, Ronnie ha raccontato che Phil ha adottato Gary e Lewis a sua insaputa e glieli ha portati a casa come una sorta di "regalo di Natale".

donte, gary and louis spector

I gemelli, ora sulla cinquantina, da allora hanno accusato il leggendario produttore di abusare di loro, e Donte ha raccontato le volte in cui li rinchiudeva nelle loro stanze come "animali in gabbia da far uscire per il divertimento di papà".

Dopo la fine del matrimonio con Ronnie, Spector ha avuto due gemelli con Janis Zavala: il figlio Phillip Spector Jr è morto di leucemia nel 1991 mentre la figlia Nicole è una scrittrice e giornalista freelance di 34 anni.

L’ex moglie Ronnie sui social ha ricordato come Phil fosse un produttore brillante e un marito schifoso dopo aver subìto anni di abusi durante il matrimonio durato dal 1968 al 1974: in precedenza ha raccontato di come l'ha tenuta prigioniera nella sua stessa casa - una villa di Beverly Hills circondata da filo spinato e cani da guardia - e ha persino nascosto le sue scarpe per impedirle di scappare. Sui social ha scritto: «È un giorno triste per la musica e un giorno triste per me.

nicole audrey spector

Quando lavoravo con Phil Spector, guardandolo creare in studio di registrazione, sapevo che stavo lavorando con i migliori. Come ho detto molte volte mentre era in vita, era un produttore brillante, ma un marito schifoso. Molte vite sono state danneggiate. Sorrido ancora ogni volta che ascolto la musica che abbiamo fatto insieme, e lo farò sempre. La musica sarà per sempre».

Sebbene il patrimonio netto di Spector al momento della sua morte sia stato stimato in circa 50 milioni di dollari, gli esperti dicono che questa cifra sarà destinata ad aumentare visto che Spector possedeva "uno dei cataloghi di royalty più preziosi al mondo".

lana clarkson 2 ronnie e il figlio louis spector phil spector the ronettes

phil spector phil spector 1 phil spector 4 phil spector la figlia di phil spector phil spector e john lennon il post di ronnie spector phil spector 4 phil spector 2 phil spector nel 2013 phil spector 2 phil spector e ronnie spector phil spector 1