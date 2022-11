CHI È LA MISTERIOSA MORA AVVISTATA ACCANTO A BRAD PITT? LEI È INES DE RAMON, 29ENNE EX MOGLIE DELL’ATTORE PAUL WESLEY: I DUE SONO STATI IMMORTALATI NEL BACKSTAGE DEL CONCERTO DI BONO, A LOS ANGELES, MENTRE SI LANCIAVANO LANGUIDI SGUARDI E TENERI ABBRACCI. C’È CHI GIURA SIA SOLO UN’AMICIZIA NATA DA UNA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, MA…

Lui con un maglione chiaro e un cappello da cowboy, lei con una camicia oversize e un top bianco. Chiacchierano, si guardano, sembra esserci complicità. Poi un abbraccio, immortalato dagli obiettivi dei paparazzi, che in pochi secondi fa il giro del web. Brad Pitt è stato fotografato nel backstage del concerto di Bono, a Los Angeles, insieme ad una misteriosa ragazza castana, subito identificata dagli esperti di gossip.

Si tratta di Ines de Ramon, americana classe ’92, che ha già alle spalle un matrimonio con un altro attore, Paul Wesley, star di The Vampire Diaries: stando alle ricostruzioni, pare che i due abbiano cominciato a frequentarsi cinque anni fa, poi nel febbraio 2019 sono arrivate le nozze e lo scorso settembre la separazione. «In realtà la decisione era stata presa di comune accordo cinque mesi prima», ha affermato un portavoce a People.

Non è chiaro di cosa si occupi lei nella vita: in passato ha lavorato per un prestigioso marchio di gioielli, mentre adesso - stando al Daily Mail, che ha pubblicato gli scatti della coppia - lavorerebbe pure nel team dell’attore. Il condizionale è d’obbligo: se tale tesi fosse confermata, tra i due potrebbe esserci semplicemente un’amicizia nata dalla collaborazione professionale. E se invece fosse sbocciato qualcosa di più?

Per dirlo è davvero troppo presto. Certo è che a Brad, negli ultimi mesi, sono stati attribuiti parecchi ipotetici flirt: indiscrezioni tramontate rapidamente, come le presunte - e mai documentate - frequentazioni con Lykke Li e Emily Ratajkowski. Stavolta quantomeno ci sono delle immagini, in cui si vede il divo di Hollywood insieme a Ines e ad un’altra celebre coppia di amici, Cindy Crawford e il marito Rande Gerber.

Niente di compromettente, ovvio, ma comunque un indizio di un possibile nuovo amore.

