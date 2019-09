CHI NON MOORE, SI RIVEDE – COMPLETAMENTE NUDA E CON UN ENORME CAPPELLO: A 56 ANNI LA BOMBASTICA DEMI MOORE TORNA A POSARE SENZA VELI E MOSTRA UN FISICO DA RAGAZZINA SULLA COPERTINA DI “HARPER'S BAZAAR” – UNA TROVATA PER ATTIRARE L’ATTENZIONE SULLA SUA BIOGRAFIA IN USCITA A FINE SETTEMBRE IN CUI RACCONTA DELL’INFANZIA DISFUNZIONALE, DEGLI AMORI TRAVOLGENTI E DELLE DIPENDENZE…(VIDEO E FOTO PICCANTINE)

La prima volta era stato nel 1991 quando posò con il pancione della sua seconda gravidanza sulla copertina di Vanity Fair America. Aveva 29 anni ed era stata lanciata dal film "Ghost". A 28 anni di distanza Demi Moore torna di nuovo senza veli sulla copertina di un magazine americano. Stavolta lo fa per il numero di ottobre di Harper's Bazaar nel quale, forte delle sue consapevolezze di donna 56enne, si racconta - senza tabù - all'attrice e scrittrice Lena Dunham.

Dall'infanzia disfunzionale agli amori passati fino alle dipendenze. L'occasione è l'uscita dell'autobiografia dell'attrice che sarà nelle librerie americane dal prossimo 24 settembre con il titolo di "Inside Out". "Questo libro è una storia di sopravvivenza, successo e resa, così come di resilienza", spiega il comunicato che accompagna i libro. "E' il ritratto onesto e straziante di una donna dalla vita ordinaria e iconica allo stesso tempo".

Con indosso solo un cappello fucsia firmato Lynn Paik e un bracciale di diamanti Van Cleef Arpels, l'attrice posa sorridente seduta sul bordo di una piscina. Una copertina molto pop per un'intervista che è qualcosa in più di un semplice articolo. L'amica Lena Dunham sa come raccontare una vita che nasconde molte ombre.

Come quando, ancora bambina, Demi cerca di rianimare la madre in overdose: "Ricordo di aver usato le mie piccole dita di bambina per cercare di tirare via le pillole che aveva ingoiato mentre mio padre le teneva la bocca aperta e mi spiegava cosa fare. Qualcosa di molto profondo si mosse dentro di me in quel momento. La mia infanzia era finita".

