14 giu 2022 09:47

PER CHI NON L’AVESSE ANCORA CAPITO: LA CINA È DISPOSTA A TUTTO PER PRENDERSI TAIWAN. ANCHE ALLA GUERRA – L’ENNESIMO PIZZINO DEL GOVERNO DI PECHINO AGLI USA: “GLI AFFARI INTERNI NON TOLLERANO LE INTERFERENZE DI ALTRI PAESI, QUALSIASI TENTATIVO DI CONTRASTARE O MINARE L’UNITÀ NAZIONALE È DESTINATO A FALLIRE” – L’AVVERTIMENTO DEL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA YANG JIECHI AL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN: “L’AMERICA DOVREBBE ATTENERSI AL PRINCIPIO DELLA 'UNICA CINA', GESTENDO LA QUESTIONE DI TAIWAN IN MODO PRUDENTE E CORRETTO. ALTRIMENTI CI SARÀ UN IMPATTO DESTABILIZZANTE”