CHI È IL PROPRIETARIO DELLA MEGA VILLA DA 11 MILIONI DI DOLLARI CHE HA OSPITATO I DUCHI DI SUSSEX DURANTE LE VACANZE DI NATALE IN CANADA? MEGHAN E HARRY SI SONO RIFIUTATI DI RIVELARE LA SUA IDENTITÀ CHE RIMANE AVVOLTA NEL MISTERO: PARE SIA UN MILIARDARIO RUSSO CHE A BREVE, PER LE NUOVE LEGGI DEL PAESE, DIVENTERÀ UN FUORILEGGE – L’ACCORDO DI RISERVATEZZA FATTO FIRMARE AI VICINI E…

Il principe Harry e Meghan Markle si sono rifiutati di dare il nome del multimilionario segreto che ha prestato alla coppia la residenza canadese. Non è chiaro se i due abbiano pagato per la vacanza e l’eventuale cifra. Si pensa possa essere un miliardario russo l’uomo che possiede Mille Fleurs, una casa sul lungomare da 14 milioni di dollari vicino a Victoria, nella Columbia Britannica.

Cinque vicini di casa, tra i quali un ex collega dell'agente immobiliare che ha venduto l'ultima volta la villa e un amico dell'ex proprietario hanno detto al Daily Mail che l'attuale proprietario è un uomo d'affari russo. Alcuni sostengono sia un miliardario.

Meghan e Harry sono stati presentati al proprietario misteroso da David Foster, un amico del proprietario. La moglie di Foster Katherine McPhee era una compagna di scuola della Duchessa del Sussex.

Secondo il Daily Mail il proprietario maschera la sua identità con metodi che stanno per essere messi fuorilegge nella Columbia Britannica visto che sono gli stessi usati da riciclatori di denaro ed evasori fiscali. Pare che il multimilionario abbia rifiutato di identificarsi volontariamente in vista della nuova legislazione nella provincia canadese che renderà obbligatorio nominare pubblicamente chi possiede delle proprietà.

Un agente immobiliare coinvolto nella vendita della casa nel 2014 ha dichiarato che è stata acquistata da un miliardario che non è né canadese né americano per 14 milioni di dollari. L'identità dell'acquirente era soggetta a un accordo di non divulgazione, ha dichiarato l'agente immobiliare.

Mille Fleurs è ufficialmente di proprietà del Towner Bay Country Club Ltd. che possiede tutte e 27 le proprietà sulla Towner Park Road, appena fuori dalla cittadina di North Saanich. Quando le case vengono messe in vendita, l'acquirente non acquista la casa direttamente, ma delle azioni del country club che danno loro l'effettiva possibilità di utilizzare la casa.

Ma Mille Fleurs è tra le centinaia di case della regione di cui con il cambio di legislazione dovrà essere noto il proprietario il cui nome sarà catalogato in un registro pubblico ai sensi del Land Owner Transparency Act del 2019.

E sempre dalle vacanze in Canada è emerso un altro dettaglio: pare che Meghan e Harry abbiano chiesto ai vicini di firmare accordi di riservatezza per impedire loro di parlare della loro presenza. Nel mese precedente all’arrivo dei Sussex in molti hanno notato un aumento di telecamere e recinzioni attorno alla casa da 11 milioni di dollari che ha ospitato la coppia e la madre di lei, Doria Ragland, per sei settimane.

