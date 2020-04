E CHI L’AMMAZZA! ELISABETTA II COMPIE 94 ANNI IN QUARANTENA NEL CASTELLO DI WINDSOR: FIGLI E NIPOTI LE FARANNO GLI AUGURI IN VIDEOCHIAMATA E NON SONO PREVISTI NÉ PARATA MILITARE E NEPPURE COLPI DI CANNONE – FIOCCANO GLI AUGURI SULL’ACCOUNT DELLA ROYAL FAMILY CHE PER L’OCCASIONE HA PUBBLICATO IMMAGINI INEDITE DI "LILIBET" BAMBINA ASSIEME ALLA SORELLA MARGARET, ALLA MADRE E AI LORO CORGI… VIDEO

Eva Grippa per "d.repubblica.it"

la regina elisabetta

Niente parata militare e neppure colpi di cannone: quest'anno per il compleanno di Sua Maestà verrà mantenuto un basso profilo per via della pandemia in corso, su esplicita richiesta della sovrana.

Non ci saranno nemmeno visite da parte dei membri della sua famiglia, in isolamento nelle loro residenze, che non per questo dimenticheranno di farle gli auguri: Elisabetta II resta a Buckingham Palace assieme al principe Filippo (98 anni) e nel giorno del suo 94esimo compleanno si prepara a ricevere videochiamate Zoom da figli, nipoti e bisnipoti.

la regina elisabetta e il principe filippo

"Non celebreremo il compleanno di Sua Maestà in alcun modo speciale", ha riferito una fonte. "Qualsiasi chiamata, videochiamata ecc. con la famiglia sarà privata e mantenuta tale".

Dalla campagna del Nortfolk si collegherà la famiglia dei duchi di Cambridge - il principe William, Kate Middleton e i loro tre bambini George, Charlotte e Louis - che già ha sperimentato l'uso della piattaforma per i collegamenti con la scuola, la Thomas's Battersea di Londra, e per tenersi in contatto con il "nonno" principe Carlo durante il suo periodo di quarantena (era positivo al tampone del Covid19).

la regina elisabetta, camilla e carlo

L'erede al trono assieme alla moglie Camilla contatterà la madre regina da Clarence House; suo fratello Andrea assieme a Sarah Ferguson si connetterà dal Royal Lodge (dove trascorrono assieme la quarantena come una coppia, nonostante siano divorziati da anni) e la principessa Anna da Gatcombe Park assieme a figli e nipotine: Savannah, Isla, Mia e Lena. Poi ci sono il principe Edoardo e sua moglie la contessa di Wessex che vivono solo poche porte più in là, a Buckingham Palace.

gli auguri di william e kate

E naturalmente il principe Harry e Meghan Markle con il piccolo Archie, che si suppone faranno gli auguri alla nonna/bisnonna regina dalla lontana Los Angeles sebbene il loro comunicato bomba alla stampa britannica arrivato un giorno prima del compleanno sia stata una mossa davvero sgradita, a Corte.

Il comportamento dei reali durante il lockdown del Paese non fa che ribadire la centralità di Elisabetta II; lo conferma da ultimo la "mossa" del consorte Filippo, che nonostante si sia ufficialmente ritirato a vita privata nel 2017, ha rotto il silenzio per mandare un personale messaggio di congratulazioni e incoraggiamento a tutte le persone - medici e personale sanitario - impegnate nella lotta contro il Coronavirus.

la regina elisabetta e carlo 1

Nel giorno del compleanno della regina, non mancano infine gli auguri via social network, postati in contemporanea: quelli del primogenito Carlo con una tenera immagine di lui bambino assieme alla madre, e quelli di William e Kate.

Quanto all'account ufficiale di Elisabetta II, pubblica il più bello dei video per celebrare i suoi 94 anni, con immagini inedite di Lilibet bambina (così era chiamata in famiglia) assieme alla sorella Margaret, alla madre Elisabetta e ai loro corgi tratte dalla @royalcollectiontrust.

