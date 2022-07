12 lug 2022 19:40

CHI È L’ANIMALE IN QUESTA STORIA? – A CASTEL VOLTURNO UN UOMO ABBANDONA IL PROPRIO CANE IN UN CAMPO, RISALE IN MACCHINA E PARTE PER ANDARSENE – MA IL PASTORIE TEDESCO, SPAESATO SOTTO IL SOLE, PROVA A RINCORRERE L’AUTOMOBILE DEL PADRONE PER RAGGIUNGERLA – IL TUTTO È STATO RIPRESO CON IL TELEFONINO DA UN PASSANTE – VIDEO STRAZIANTE