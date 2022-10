CHI L’AVREBBE MAI DETTO? – IL “NEW YORK TIMES”: “SONO STATI I SERVIZI DI INTELLIGENCE UCRAINI AD ORCHESTRARE L’ESPLOSIONE AL PONTE KERCH IN CRIMEA”. E ANCHE IL "WASHINGTON POST" RIPORTA LA NOTIZIA, SEGNO CHE GLI AMERICANI INIZIANO A ESSERE INSOFFERENTI DEL GIOCO AL RIALZO DI KIEV - COMUNQUE BASTAVA LEGGERE DAGOSPIA IERI PER AVERE (PRIMA) LA NOTIZIA…

esplosione ponte kerch crimea vista dal satellite

Nyt, l'intelligence di Kiev dietro l'attacco al ponte

(ANSA) - Sono stati i servizi di intelligence ucraini ad orchestrare l'esplosione al ponte di Kerch in Crimea. Lo riporta il New York Times citando un funzionario di Kiev.

I servizi di intelligence hanno usato una bomba su un camion che viaggiava sul ponte per condurre l'attacco, spiega il New York Times. Il Washington Post, citando alcune fonti del governo di Kiev, riferisce che i servizi speciali ucraini sono dietro all'attacco al ponte, di cui nessuno ha ufficialmente comunque rivendicato la paternità.

il ponte di kerch distrutto dopo l esplosione
ucraini felici per l esplosione del ponte di kerch in crimea.
esplosione ponte kerch crimea
IL CAMION BOMBA CONTROLLATO DAI RUSSI PRIMA DELL ESPLOSIONE
ESPLOSIONE PONTE CRIMEA