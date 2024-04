16 apr 2024 09:21

CHI L’HA DUREK LA VINCE – IN NORVEGIA È TEMPO DI NOZZE REALI: MARTHA LOUISE, PRIMOGENITA DEL SOVRANO, SPOSERÀ LO SCIAMANO AFROAMERICANO DUREK VERRET, GURU SPIRITUALE DEI DIVI DI HOLLYWOOD, DA GWYNETH PALTROW A ANTONIO BANDERAS: LE NOZZE, DOPO UNA STORIA TRAVAGLIATA E OSTACOLATA A CORTE, SONO FISSATE PER IL PROSSIMO 31 AGOSTO – MA NON E' L’UNICO ARISTO-MATRIMONIO DEL 2024: IN GRAN BRETAGNA HUGH CROSVENOR, SETTIMO DUCA DI WESTMINSTER, SPOSERÀ L'ETERNA FIDANZATA OLIVIA HENSON. E DOPO VARI RINVII, THEODORA DI GRECIA CONVOLERÀ A NOZZE CON…