CHI RUBA A CASA ROBY? – IL TASTIERISTA E VOCALIST DEI POOH, ROBY FACCHINETTI, È STATO RAPINATO NELLA SUA CASA DI BERGAMO, DOMENICA SCORSA – I LADRI ERANO TRE, CON GUANTI E PASSAMONTAGNA, HANNO PUNTATO LE ARMI CONTRO IL MUSICISTA, LA MOGLIE E IL FIGLIO E SONO FUGGITI CON SOLDI E GIOIELLI – I SOSPETTI DELLA FAMIGLIA: I BANDITI SI MUOVEVANO CON UNA STRANA PADRONANZA IN CASA, NON HANNO FORZATO PORTE O FINESTRE E SONO ANDATI A COLPO SICURO. EVIDENTEMENTE, CONOSCEVANO L’ABITAZIONE…

Estratto da www.open.online

Il tastierista e vocalist dei Pooh Roby Facchinetti ha subito una rapina in casa sua a Bergamo domenica scorsa. I banditi hanno puntato le armi contro di lui, la moglie Giovanna e il figlio Roberto. Sono fuggiti con soldi, gioielli e altri oggetti di valore. Il commando era composto da tre persone. Avevano guanti e passamontagna.

La figlia minore Giulia, che gestisce in città un centro wireless, dice oggi al Corriere della Sera: «Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà». I Pooh in una reunion con Riccardo Fogli saranno infatti ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. «Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui», conclude Giulia.

[…] I tre si sapevano muovere con una padronanza piuttosto sospetta in una casa che non avrebbero dovuto conoscere. Non risulta siano state forzate porte o finestre. Invece secondo le testimonianze sono andati a colpo sicuro. Per questo chi indaga ipotizza che dietro al colpo ci sia qualcuno che conosce la famiglia. O che abbia frequentato per qualche ragione la villa in passato. […]

[…] Nel 2017 invece Dj Francesco Facchinetti ha raccontato della rapina che aveva appena subito in casa il padre. All’epoca si parlò di un tentativo di furto fallito. Il genero di Facchinetti, cintura nera di Krav Maga, aveva allontanato il ladro. […]

