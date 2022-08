CHI RUSSA IN CASA ZELENSKY? – IL PRESIDENTE UCRAINO QUEST'ESTATE HA AFFITTATO LA SUA VILLA DI FORTE DEI MARMI DA 4 MILIONI DI EURO – SECONDO “IL TIRRENO”, A PAGARE 50 MILA EURO AL MESE SAREBBERO STATI DEI CITTADINI RUSSI CHE VIVONO A LONDRA. MA L'AGENZIA IMMOBILIARE SMENTISCE: “NON SI TRATTA DI RUSSI, ANCHE SE PER RAGIONI DI PRIVACY NON POSSIAMO RIVELARE LA LORO NAZIONALITÀ”

Da www.leggo.it

villa di zelensky a forte dei marmi 1

Una villa in affitto a Forte dei Marmi, dal valore di 4 milioni di euro, affittata a facoltosi russi in vacanza nella rinomata località toscana. Secondo un'inchiesta de Il Tirreno, la villa di proprietà del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky sarebbe stata affitta a cittadini russi che per lavoro, vivono a Londra.

Una notizia che desta scalpore, perché il presidente ucraino mesi fa aveva rivolto un appello affinché non venisse offerta ospitalità in Italia a cittadini e yacht russi.

Mistero sulla villa di Zelensky

villa di zelensky a forte dei marmi

Già da metà agosto, una donna russa ha pubblicato alcune foto in cui si mostrava nel parco della villa, a Vittoria Apuana, ai confini tra i comuni di Forte dei Marmi e la provincia di Massa Carrara, la villa di Zelensky; la proprietà della magione sarebbe riconducibile a una società, a sua volta attribuita - da un sito ucraino - a Zelensky e sua moglie, Olena Zelenska. Nelle settimane scorse, turisti coreani sarebbero stati interessati all'affitto della villa per una cifra tra i 50 e 70 mila euro, ma poi l'affare sarebbe saltato.

«Non sono russi»

villa di zelensky a forte dei marmi 2

Dall'agenzia toscana che avrebbe curato l'affare, però è arrivata la smentita. «Non è vero, gli affittuari non erano russi ma di più non posso dire perché me lo impedisce la privacy – spiega Claudio Salvini, responsabile dell’agenzia immobiliare Villas Real Estate di Forte dei Marmi -. Adesso la villa è libera, ma ripeto non è stata affittata a cittadini russi».

villa di zelensky a forte dei marmi 3 Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky su Vogue Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky su Vogue