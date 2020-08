CHI SBAGLIA, PAGA - HA VIOLATO LE REGOLE COVID: SI DIMETTE IL COMMISSARIO EUROPEO AL COMMERCIO, PHIL HOGAN - L’ADDIO DOPO LE POLEMICHE PROVOCATE IN PATRIA DALL'IMBARAZZANTE CENA DI GALA IN UN PRESTIGIOSO CIRCOLO DEL GOLF: 82 PERSONE AL CHIUSO IN VIOLAZIONE DELLE REGOLE ANTI-COVID - ERA PRESENTE UNA FOLTA RAPPRESENTANZA DELLA CLASSE DIRIGENTE IRLANDESE, COMPRESI ALCUNI DEI TECNICI CHE AVEVANO FORMULATO LE NORME DI SICUREZZA…

P. P. per “il Messaggero”

PHIL HOGAN

«Questa sera ho offerto le mie dimissioni come commissario». L'annuncio in tarda serata del commissario europeo al Commercio Phil Hogan è una piccola bomba che crea uno squarcio non da poco a Bruxelles. Chi pensava che il cosiddetto golfgate irlandese fosse solo uno scandalo locale di portata minore si sbagliava. Hogan lascia il suo posto per le polemiche provocate in patria dall'imbarazzante cena di gala in un prestigioso circolo golfistico nella contea di Galway. Un normale evento politico, se non fosse per il fatto che quella riunione al chiuso alla presenza di 82 persone era una clamorosa violazione alle regole di sicurezza anti-covid in vigore in Irlanda.

PHIL HOGAN E URSULA VON DER LEYEN

La cena si è tenuta il 19 agosto, giusto il giorno dopo l'introduzione delle nuove misure decise dal governo di Dublino. Misure che stabiliscono, tra l'altro, un limite di 6 persone per qualunque evento pubblico in ambiente chiuso. Alla riunione era presente una folta rappresentanza della classe dirigente irlandese, compresi alcuni dei tecnici che avevano formulato le norme infrante in quella cena (come il magistrato Séamus Woulfe che ora è sottoposto a un'indagine della Corte suprema).

E tra i partecipanti c'era dunque Phil Hogan, figura di spicco del partito di centrodestra Fine Gael, di fatto l'irlandese più rappresentativo nelle istituzioni europee: è stato membro dell'esecutivo Juncker nella precedente legislatura (come commissario all'Agricoltura) e dall'anno scorso era diventato il titolare del Commercio.

PHIL HOGAN

Lo scandalo lo ha travolto, creando una grana in più a Ursula Von der Leyen e alla sua commissione già in precario equilibrio.. «Stava diventando sempre più chiaro che la controversia sulla mia recente visita in Irlanda stava diventando una distrazione dal mio lavoro di Commissario dell'Ue e avrebbe minato il mio lavoro nei mesi chiave a venire» ha dichiarato ieri sera Hogan annunciando la sua uscita, dopo che ancora in mattinata i portavoce della Commissione avevano poco energicamente smentito le voci di imminenti dimissioni definendole «premature».

PHIL HOGAN

LE SCUSE E IL PRECEDENTE

«Ho sempre cercato di rispettare - ha detto ancora Hogan - tutte le regole sul Covid in Irlanda, ribadisco le mie scuse di cuore al popolo irlandese per tutti gli errori fatti durante la mia visita e comprendo pienamente il senso di rabbia e le ferite di persone e famiglie quando sentono che coloro che hanno un ruolo pubblico, non rispettano le regole. Non ho violato alcuna legge» ma «avrei dovuto essere più rigoroso nel rispetto delle regole». Ècurioso notare come, nello stesso golf club in cui è avvenuta la cena contestata, nove anni fa Hogan era incappato in un altro passo falso: aveva insultato una donna, funzionaria del governo, trovandosi in seguito costretto a scusarsi per l'accaduto.