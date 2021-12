23 dic 2021 11:10

CHI SCHERZA COL FUOCO, RISCHIA DI BRUCIARSI - L'EX SENATORE DEL MOVIMENTO 5 STELLE, BARTOLOMEO PEPE, UNO DEI PIU' FIERI OPPOSITORI DELLA CAMPAGNA VACCINALE, E' IN TERAPIA INTENSIVA AL COTUGNO DI NAPOLI DOPO AVER CONTRATTO IL COVID - IL POLITICO AVEVA BOLLATO I TIMORI DEI CITTADINI COME UNA "RIDICOLA ISTERIA", MA ORA "E' IN UNA SITUAZIONE MOLTO CRITICA"...