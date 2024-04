21 apr 2024 09:00

CHI SE RIVEDE, “ER CECATO”! – MASSIMO CARMINATI È STATO AFFIDATO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI PER UN RESIDUO DI PENA DI TRE ANNI E DIECI MESI – CONDANNATO A DIECI ANNI DI RECLUSIONE PER IL PROCESSO “MONDO DI MEZZO”, L’EX MEMBRO DEI NAR ERA LIBERO IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA...