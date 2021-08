FIAT FU - ADDIO ANCHE ALLA STORICA PALAZZINA AL LINGOTTO, DOVE C’ERANO GLI UFFICI DI GIANNI AGNELLI E SERGIO MARCHIONNE: STELLANTIS HA DATO MANDATO ALLE MAGGIORI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE INTERNAZIONALE PER METTERLA IN VENDITA LA PALAZZINA AL 250 DI VIA NIZZA FU ULTIMATA NEL 1926 E FINO AL 2014 È STATA LA SEDE LEGALE DELL’AZIENDA. CHE, CON LA VENDITA, CANCELLA OGNI TRACCIA DI SÉ DALLA CITTÀ DOVE È NATA (RESTANO SOLO GLI STABILIMENTI DI MIRAFIORI E GRUGLIASCO IN PERIFERIA…)