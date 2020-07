CHI SONO LE BESTIE? – FOLLIA SU UNA SPIAGGIA IN KAZAKISTAN DOVE UN CUCCIOLO DI FOCA È STATO PRESO A SASSATE E BASTONATE DA UN GRUPPO DI TURISTI: VOLEVANO STORDIRE L’ANIMALE PER PERMETTERE AI LORO FIGLI DI SCATTARSI UNA FOTO INSIEME AL PICCOLO… VIDEO CHOC

Da "www.ilmessaggero.it"

Le immagini sono terribili. Documentano l'ennesimo episodio di crudele follia ai danni di animali indifesi. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo lungo una spiaggia di Aktau, cittadina del Kazakistan che si affaccia sulla sponda orientale del Mar Caspio.

La spiaggia è affollata di bagnanti che, chi in acqua, chi a prendere il sole, si godono l'estate. Improvvisamente qualcuno si accorge di un cucciolo di foca che, vicinissimo alla riva, sembra incuriosito da tutto quel trambusto.

A quel punto, come documentato dalle drammatiche immagini diffuse sui social dalla modella kazaka Yevgeniya Mukasheva, accade l'impensabile. I bagnanti infatti, invece di approfittare del momento e godersi lo spettacolo, si armano di sassi e pietre e inizia il tiro al bersaglio.

Una macabra sassaiola che soltanto per un caso fortunato non uccide il piccolo. L'episodio, con le immagini che in un attimo fanno il giro del mondo, è stato condannato dalle autorità che, ora, sono alla ricerca dei colpevoli di una crudele bravata che non trova spiegazione alcuna.

