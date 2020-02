CHI SONO LE BESTIE? – MILIONI DI CANI VENGONO UCCISI IN CAMBOGIA PER ESSERE VENDUTI AI RISTORANTI CHE LI SERVONO A TAVOLA: GLI ANIMALI VENGONO STIPATI IN GABBIE MINUSCOLE, TENUTI IN CONDIZIONI DISUMANE PRIMA DI ESSERE AMMAZZATI IN VASCHE DI ANNEGAMENTO – MOLTI DI QUESTI HANNO LA RABBIA CHE PUÒ POTENZIALMENTE ESSERE TRASMESSA ALL’UOMO – “HO VISTO CANI PERDERE I DENTI NEL TENTATIVO DI…”

DAGONEWS

cani in cambogia 11

Milioni di cani affetti da rabbia vengono uccisi ogni anno in macelli cambogiani prima che la loro carne venga venduta per essere mangiata. I cani indifesi vengono stipati in capannoni puzzolenti alla periferia della capitale, Phnom Penh, prima di essere uccisi in enormi vasche di cemento dove vengono fatti annegare.

I poveri animali vengono tenuti in gabbie anguste, che vengono ammucchiate e accatastate sul retro di furgoni. I commercianti di carne di cane cambogiani sono noti per annegare, strangolare e pugnalare migliaia di cani al giorno.

cani in cambogia 2

L'attività, abbastanza diffusa, traumatizza i lavoratori e li espone a rischi mortali per la salute come la rabbia. Non solo: il commercio di carne espone gli abitanti a un rischio visto che la rabbia potrebbe potenzialmente trasmettersi agli umani. Le Ong stimano che da 2 a 3 milioni di cani vengano macellati ogni anno in Cambogia: ci sono più di 100 ristoranti di carne di cane nella capitale Phnom Penh e circa 20 nella città del tempio di Siem Reap.

cani in cambogia 3

Le inquietanti immagini a Phnom Penh sono state scattate dal fotoreporter ambientalista britannico Aaron Gekoski, che ha descritto la scena come "l'inferno": «Queste immagini mi hanno perseguitato. Non riesco a togliermi dalla mente il terrore dei cani. La puzza, i guaiti gli attrezzi usati per ucciderli sparsi ovunque. È stato straziante vederli in questo stato. Alcuni tremavano, altri vomitavano o defecavano dappertutto. Alcuni mordevano le gabbie, facendosi cadere i denti».

cani in cambogia 10

La Cambogia ha uno dei più alti tassi di rabbia al mondo: la maggior parte dei casi deriva da morsi di cane. La domanda di carne di cane è cresciuta nonostante le richieste di vietarla. Intanto il mercato non si arresta: i cani vivi possono valere da $ 2 a $ 3 al chilo, dando ai fornitori un incentivo a raccogliere quanti più animali possibile.

cani in cambogia 5 cani in cambogia 6 cani in cambogia 7 cani in cambogia 1 cani in cambogia 9 cani in cambogia 8 cani in cambogia 4