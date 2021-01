CHI SONO, CHI NON SONO E CHI SI CREDONO DI ESSERE I RIVOLTOSI CHE HANNO ASSEDIATO IL CAMPIDOGLIO – SE PENSATE ALL’IDENTIKIT DELLO “SCAPPATO DI CASA” VI SBAGLIATE: TRA GLI SVALVOLATI C’ERANO L’AD DI UNA COMPAGNIA DI MARKETING DI CHICAGO E LA "MIGLIORE" BORGHESIA USA: PROFESSORI UNIVERSITARI, BROKER, IL FIGLIO DI UN GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA DI BROOKLYN E UN IMPRENDITORE SPOSATO CON UN MEDICO - IL POLITICO, L’AVVOCATO LICENZIATO DOPO ESSERE STATO IDENTIFICATO A WASHINGTON, IL FONDATORE DI “BABY LIVES MATTER” E.. - VIDEO

Altri due rivoltosi nel violento assedio di mercoledì al Campidoglio sono stati identificati come un pompiere della Florida e il fondatore di un gruppo chiamato "Baby Lives Matter".

Dozzine di persone coinvolte nel violento assedio, etichettate come 'grandi patrioti' dal presidente, devono ancora essere identificate e l'FBI ora sta chiedendo aiuto per rintracciarle.

Ma alcuni di coloro che hanno preso parte sono già stati identificati online come membri di gruppi di estrema destra, nazionalisti bianchi, neo-nazisti e sostenitori della teoria del complotto QAnon. Altri che provengono da ambienti della classe media e da diversi stati del paese come Arizona, Michigan, Georgia, Pennsylvania, North Carolina e Oregon.

Chi sono i rivoltosi

Andy Williams - Pompiere della Florida

Andy Williams è stato identificato tra la folla dopo una foto pubblicata sui social media che lo mostrava in posa acconto al cartello dell'ufficio della presidente della speaker Nancy Pelosi.

Indossava un berretto da camionista con il logo della campagna di Trump e aveva una maschera sotto il mento. Williams ha prestato servizio come vigile del fuoco a Sanford, in Florida, dal 2016 è stato messo in congedo in attesa di un'indagine da parte della città.

Tayler Hansen - Fondatore di 'Baby Lives Matter'

Tayler Hansen, che ha fondato un gruppo anti-aborto chiamato Baby Lives Matter, si identifica come un giornalista indipendente.

rivoltosi al campidoglio 4

È collegato ai disordini di mercoledì dopo aver pubblicato un video su Instagram che mostra la manifestante Ashli Babbit morta al Congresso.

Adam Johnson - Il papà casalingo sposato con un medico

Adam Johnson è un laureato in psicologia diventato produttore di mobili di Bradenton, in Florida. Ora è un casalingo che si occupa dei cinque figli; sua moglie è un medico. In passato è stato fermato per possesso di marijuana e violazione della libertà vigilata. Johnson, 36 anni, è stato fotografato all'interno del Campidoglio mentre si allontanava con un leggio.

Aaron Mostofsky - Figlio del giudice della Corte Suprema di Brooklyn

rick saccone

Aaron Mostofsky è stato fotografato mercoledì mentre scendeva le scale fuori dal Congresso vestito con una pelliccia e un giubbotto antiproiettile. È il figlio di Shlomo Mostofsky, giudice della Corte Suprema di Brooklyn. Mostofsky è stato visto camminare davanti a un uomo che portava la bandiera confederata. Ha detto al New York Post: «Le elezioni sono state rubate».

Kristina Malimon - Organizzatore di una parata di barche pro-Trump

Kristina Malimon, 28 anni, è stata arrestata insieme a sua madre, la 54enne Yevgeniya Malimon. Entrambi sono accusate di ingresso illegale e violazione del coprifuoco.

Malimon ha contribuito a organizzare un evento pro Trump a Portland, nell'Oregon, in agosto, e ha provocato l'affondamento di una barca. È anche affiliata ai Young Republicans of Oregon e Turning Point USA.

aaron mostofsky

Dipendente Navistar Direct Marketing

Una società di marketing del Maryland giovedì ha licenziato un rivoltoso pro Trump che è stato visto camminare per il Campidoglio con il suo pass per il lavoro appeso al collo. Navistar Direct Marketing ha rilasciato una dichiarazione giovedì in cui si diceva: «Navistar Direct Marketing è stato informato che un uomo che indossava un badge aziendale Navistar è stato visto all'interno del Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021 durante la violazione della sicurezza. Dopo aver esaminato le prove fotografiche, il dipendente in questione è stato licenziato per giusta causa».

kristina malimon 2

Richard "Bigo" Barnett

Il rivoltoso che ha messo i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi è un uomo dell'Arkansas di 60 anni che afferma che si candiderà come governatore dell'Arkansas nel 2022 e si descrive come un nazionalista bianco.

Barnett è un imprenditore indipendente ed è stato il destinatario di un prestito di 9.300 dollari come parte di un pacchetto di aiuti COVID. L’uomo ha saccheggiato l’ufficio di Pelosi, ma poi si è difeso: «Non l'ho rubato. Ho lasciato un quarto di dollaro sulla sua scrivania. E le ho lasciato un biglietto sulla sua scrivania che diceva “Bigo era qui, stronza”».

Tim Gionet

Tim Gionet, personaggio noto online come Baked Alaska, è descritto dal Southern Poverty Law Center come un nazionalista bianco coinvolto nel raduno di estrema destra di Charlottesville nel 2017.

jake angeli e rudy giuliani

Gionet ha pubblicato un video che mostrava i sostenitori di Trump in "Make America Great Again" e "God Bless Trump" che giravano e si scattavano selfie con i poliziotti. Gionet ha partecipato alla manifestazione mercoledì dopo aver detto ai follower il 4 gennaio di essere risultato positivo al COVID-19. Può essere visto nelle foto senza maschera. Non è chiaro se si sia negativizzato.

Rick Saccone, ex legislatore statale in Pennsylvania

Tra i rivoltosi c’erano anche politici. Rick Saccone, che ha corso per un seggio alla Camera degli Stati Uniti nel 2018 ed è stato legislatore statale in Pennsylvania, si è vantato su Facebook che stava per assaltare il Campidoglio.

Saccone ha anche detto ai suoi seguaci: «Stiamo cercando di eliminare tutte le persone malvagie che hanno tradito il nostro presidente. Li faremo scappare dai loro uffici». In seguito ha cancellato quel post.

andy williams

Derrick Evans

Derrick Evans, un membro della House of Delegates del West Virginia, ha trasmesso in streaming i filmati dal Campidoglio mentre si univa alla marcia. In seguito ha affermato di essere "semplicemente lì come membro indipendente dei media". Evans, che si definisce un attivista online, in seguito ha cancellato il filmato che lo mostrava tra la folla.

Joshua Pruitt, membro dei Proud Boy

Joshua Pruitt è l'unica persona arrestata con l'accusa di violazione del Riot Act finora. Il 39enne è stato arrestato al Campidoglio. Si dice che abbia collegamenti con il movimento Proud Boy.

Paul Davis, avvocato licenziato dal lavoro

Paul Davis ha trasmesso in diretta streaming da fuori del Campidoglio ai suoi seguaci online. Di conseguenza, si ritiene che sia stato licenziato dal suo lavoro alla Goosehead Insurance.

adam johnson 2

Jon Schaffer, musicista heavy metal

Jon Schaffer, chitarrista della band heavy metal Iced Earth, è stato anche fotografato mentre faceva irruzione al Campidoglio.

Leigh Ann Luck

Fuori dal caos del Campidoglio, un'altra sostenitrice di Trump, Leigh Ann Luck, si è vestita da Statua della Libertà mentre gridava in segno di protesta contro la vittoria di Biden.

CEO, PROFESSORI UNIVERSITARI E BROKER ALLA RIVOLTA DI WASHINGTON

Riccardo Liberatore per open.online

Si chiama Brad Rukstales ed è il Ceo di una compagnia di marketing di Chicago. Ma non è l’unico: alla rivolta di Washington hanno preso parte avvocati, ex broker, professori universitari

ASSALTO CAPITOL HILL

Può essere rassicurante pensare che ad aver preso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio c’erano soltanto personaggi come lo sciamano Jake Angeli (che di nome fa Jacob Chansley) e altri seguaci della setta QAnon, ma in realtà non è così. Lo dimostra la storia di Brad Rukstales, Ceo di una compagnia di marketing, Cogensia, di Chicago, tra le persone arrestate negli ultimi giorni. Uno dei volti più “rispettabili” dell’insurrezione, un esempio vivente dell’eterogeneità del trumpismo, che serve anche da monito rispetto a spiegazioni che tendono ad archiviare i fatti dell’altro giorno – in cui sono morte cinque persone, tra cui un ufficiale di polizia – come la rivolta del popolo contro le élite.

Come la maggior parte dei rivoltosi, Ruckstales, uomo d’affari di mezza età, era andato a Washington dall’Illinois per partecipare alla manifestazione promossa da Trump per contestare la certificazione del voto delle presidenziali. Come ha dichiarato in un’intervista a CBS Chicago, non aveva previsto che la protesta sarebbe presto degenerata, diventando violenta. La trasferta a Washington era il compimento di un percorso di fede che lo aveva portato a donare oltre 30 mila dollari a cause repubblicane nel corso dell’ultimo anno, di cui circa 12 mila dollari direttamente a Trump.

brad rukstales

Una volta finito il comizio del presidente però, Rukstales si sarebbe diretto al Campidoglio, con il resto della bolgia. Oggi su Twitter parla di «errore di valutazione» e si difende dicendo di aver semplicemente «seguito centinaia di altre persone, passando per le porte aperte del Campidoglio», un particolare significativo dato gli interrogativi che esistono rispetto alla condotta della polizia quel giorno. Insomma, si è lasciato “trascinare dagli eventi”. A differenza di altri reduci dell’insurrezione dell’Epifania, che non si mostrano per nulla pentiti e in alcuni casi sono passati a pianificarne altre, Rukstales dice di «condannare la violenza e la distruzione che ha avuto luogo a Washington».

Non solo lo sciamano Jake

È significativo anche il fatto che Rukstales sia stato rilasciato poco dopo essere stato arrestato, riuscendo a tornare a casa a Inverness, un sobborgo di Chicago, la sera stessa, tanto che è stato intervistato fuori da casa sua da un giornalista di una emittente locale. La società di cui è Ceo non è stata altrettanto clemente: Rukstales adesso si trova in congedo forzato e l’azienda ha preso le distanze in un comunicato su LinkedIn.

Non è la sola ad aver agito così. Mentre le forze di polizia cercavano di identificare e rintracciare i “patrioti” – alcuni dei quali si erano auto-incriminati postando incautamente selfie e video di vario genere sui social media – partiva la caccia agli impiegati “deplorevoli” da parte di diverse aziende americane.

È il caso di Navistar, un’azienda di marketing in Maryland, che ha licenziato un suo dipendente fotografato al Campidoglio con addosso il badge aziendale. Come racconta la Cnn, lo stesso vale anche per Libby Andrews, 56 anni, ormai ex-broker di una società immobiliare (che le ha comunicato il licenziamento via email), e per Paul Davis, avvocato, in precedenza impiegato presso la compagnia assicurativa Goosehead Insurance, la quale ha celebrato il divorzio con tanto di Tweet. Persino un ex rappresentante dello Stato della Pennsylvania ed ex professore universitario presso il Saint Vincent College, Rick Saccone, si è dimesso per aver pubblicato sulla propria pagina Facebook immagini di sé fuori dal Campidoglio.

ASSALTO CAPITOL HILL

Ruckstales è stato arrestato per aver effettuato un ingresso illegale all’interno del Campidoglio, ma ci sono almeno 13 casi di persone che sono state accusate di crimini federali – tra cui Cleveland Grover Meredith Jr, che si era presentato al Campidoglio con un fucile d’assalto e con l’intenzione di «bucare la testa con un proiettile» alla speaker della Camera dem, Nancy Pelosi. Milizie, estremisti, cospirazionisti – ma anche “persone comuni”, o «everyday americans» come scrive il New York Times.

Non dovrebbe sorprendere visto che alle scorse elezioni Trump ha ottenuto circa 74 milioni di voti. Benché il numero di cittadini americani con un livello di istruzione medio basso che votano dem è diminuito negli scorsi anni, come rivela una ricerca del Pew Research Center circa il 30% degli elettori di Trump ha un titolo universitario. È anche per questo che la decisione da parte di una serie di aziende e di amministratori delegati di scaricare il presidente nei giorni dopo l’assalto al Campidoglio è stata ritenuta una notizia dal conservatore Wall Street Journal. Il mondo del business scarica Trump.

