CHI SONO LE DONNE CHE MANDANO FUORI DI TESTA GLI ITALIANI? LA PRIMA IN CLASSIFICA È MARGOT ROBBIE, PROTAGONISTA DEL FILM “BARBIE”, CHE CON IL SUO PIEDINO FATATO MANDA IN SOLLUCCHERO I FETICISTI DELL'ALLUCE – MEDAGLIA D’ARGENTO PER MIRIAM LEONE IN VERSIONE BIONDA IN “DIABOLIK” – GAL GADOT, JODIE COMER, MATILDA DE ANGELIS, ZENDAYA, LUISA RANIERI: TUTTE LE STAR CHE ACCENDONO I BOLLENTI SPIRITI DEGLI ITALIANI - FOTO + VIDEO

“BARBIE”, “EVA KANT” E “WONDER WOMAN” SONO LE PIÙ DESIDERATE DEL 2024

Quali sono le donne con cui gli italiani non riescono a resistere? A stilare la classifica 2024, sulla base di un sondaggio tra i propri iscritti, ci ha pensato Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un’avventura in totale anonimato.

«È Margot Robbie —protagonista del film Barbie— prima tra le donne più desiderate nel nostro ranking di quest’anno: l’attrice australiana già nel 2013 aveva ricevuto l’attenzione internazionale per il suo ruolo nel film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese» sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ogni anno stila la classifica delle donne più desiderate dagli italiani.

Al secondo posto non poteva mancare una nostra connazionale: la splendida attrice catanese Miriam Leone che —in un’inedita versione bionda— abbiamo visto recentemente come Eva Kant, tra i protagonisti di Diabolik. Già Miss Italia 2008, l’attrice si conferma così come una delle donne più affascinanti della nostra Penisola. E poi ancora sul podio —al terzo posto— troviamo la modella ed attrice israeliana Gal Gadot nota principalmente per il ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella saga Fast & Furious.

Quarta è Jodie Comer, l’attrice inglese di Killing Eve e di The Last Duel, che già era stata nominata “donna più bella del mondo” dal Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery. Troviamo quindi al quinto posto la supermodella statunitense Bella Hadid, inserita nella classifica del Time tra le 100 personalità più influenti al mondo.

Sesta nel ranking di Incontri-ExtraConiugali.com è un’altra italiana, Matilda De Angelis, che nel 2020 ha ottenuto un ruolo di rilievo oltreoceano, prendendo parte alla miniserie The Undoing - Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman e di Hugh Grant. L’attrice bolognese ha ottenuto l’attenzione della critica mondiale, in particolare per via di una prolungata scena di nudo integrale.

In settima posizione troviamo Zendaya, protagonista quest’anno del film Challengers diretto da Luca Guadagnino. Nel 2016 aveva esordito a livello cinematografico nel film Spider-Man: Homecoming. Ed ottava è l’attrice statunitense Blake Lively, salita alla ribalta per i ruoli di Bridget Vreeland nel film Quattro amiche e un paio di jeans e di Serena van der Woodsen nella serie TV Gossip Girl.

Poi ancora nona è un’altra attrice americana, Sydney Sweeney, protagonista de The Voyeurs in cui è stata protagonista di molte scene di sesso e di nudo, che già si era fatta conoscere per i suoi ruoli nelle serie TV The Handmaid’s Tale ed Euphoria.

Chiude la classifica al decimo posto Luisa Ranieri: l’attrice napoletana ha nuovamente conquistato tutti con la sua interpretazione della zia Patrizia nel film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (2021), dove ha dato l’ennesima prova di tutto il suo talento sfoggiando in alcune scene di nudo un fisico conturbante ed esplosivo.

