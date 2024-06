ORA LE SUE ATTENZIONI SONO PER LO SPECIALIZZANDO IN ORTOPEDIA, ANDREA BISCIOTTI

Estratto dell’articolo di Maria Elena Barnabi per “Gente”

chiara ferragni

Quando lo scorso febbraio, anticipata da Dagospia, è stata ufficializzata la fine dei Ferragnez, la reputazione di Chiara Ferragni era al suo livello più basso. Da qualche settimana era scoppiato lo scandalo della finta beneficenza del pandoro-gate, con Chiara iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata, con conseguente perdita di follower, video di scuse, silenzio social.

Dopo varie settimane, l'influencer è riapparsa su Instagram visibilmente dimagrita, alternando noiosi ritratti in solitaria a post piagnini di ringraziamento ai follower che l'avevano tanto sostenuta (e per forza: ha limitato i commenti e lasciato solo quelli positivi!).

Per Fedez invece la separazione è stata una rinascita: immune, almeno apparentemente, ai problemi con la legge, è volato a Miami, ha partecipato al Coachella Festival, si è comprato una nuova Ferrari, ha cambiato casa, è andato a mille feste, è stato paparazzato con diverse ragazze, ha dichiarato che il suo matrimonio era tossico...

chiara ferragni tony effe

Insomma, fino a poco fa era lui quello che sembrava uscire vincente dalla separazione, sia come persona sia come comunicatore. Invece nelle ultime settimane gli equilibri si sono capovolti: è Chiara Ferragni che zitta zitta sta vincendo, mentre il rapper sta soccombendo.

LE BELLE NOTIZIE PER L'INFLUENCER...

Cominciamo con l'amore. Finora Fedez si è fatto paparazzare con modelline (la ventenne Garance Authié, 20 anni) e star di OnlyFans, che sceglie personalmente come "ragazze immagine" per le sue feste.

chiara ferragni fedez 1

Chiara invece ha un altro stile e ben altre mire. Intanto, da quando il marito è andato via di casa, non si è mai fatta beccare con nessuno. Qualcuno ha ipotizzato un filarino con Tony Effe, il rapper ex amico di Fedez - ormai i due si odiano - ma si è capito subito che era una cantonata. Perché mai Chiara, ricca ragazza della provincia operosa (è nata a Cremona), figlia di un dentista e di una scrittrice, dovrebbe rifare lo stesso errore e beccarsi un altro rapper? Mica è scema.

E infatti pare che il suo nuovo amore, conosciuto a Forte dei Marmi, sia un medico, tale Andrea Bisciotti, 31 anni, specializzando in Ortopedia all Humanitas di Milano. […] E ha tutti gli stilemi della ricca borghesia provinciale: faccia d'angelo, bellezza pulita, niente tatuaggi, fisico atletico. Insomma, questo Andrea è l'opposto di Fedez, piccolo, bruttarello, figlio di una periferia che l'ha sempre bullizzato.

fedez garance authie

[…]

...E QUELLE BRUTTE PER IL RAPPER E Fedez? Il disco che ha appena lanciato in classifica sta andando maluccio, mentre, ironicamente, svetta quello di Tony Effe. La sua bevanda Boem, per quanto lui la pubblicizzi molto, si fatica a vedere in giro. La popolarità del rapper poi ha avuto un tracollo quando è stato indagato per aver pestato insieme a 5-8 persone il personal trainer Cristiano lovino. […]

chiara ferragni fedez

Oltre a ciò, la sua società Doom Entertainment ha querelato per diffamazione un suo ex cliente, il campione olimpico Marcell Jacobs, che si era lamentato del trattamento ricevuto. Trascinare in tribunale un tesoro dell'atletica nazionale non è certo una buona pubblicità per il rapper. Ma lui in questo momento pare abbia problemi più gravi, legati alla sua salute. E qui tacciamo.

