CHI STA FACENDO AMMALARE I DIPLOMATICI AMERICANI? - DAL 2016 SONO OLTRE 130 I CASI DI FUNZIONARI DEGLI STATI UNITI IN MISSIONE ALL'ESTERO COLPITI DA MISTERIOSI PROBLEMI: MAL DI TESTA LANCINANTI, NAUSEA, SPOSSATEZZA, VERTIGINI E DOLORI AL COLLO - ERA INIZIATO TUTTO A CUBA, MA IL MALESSERE È ARRIVATO PURE PER IL PERSONALE IN CINA - IL SOSPETTO È CHE DIETRO CI SIANO I SERVIZI SEGRETI RUSSI CHE GRAZIE A PARTICOLARI ARMI CON TECNOLOGIA BASATA SULLE MICROONDE...

ambasciata americana

(askanews) - L'amministrazione Biden sta indagando su una serie di casi di un misterioso malessere che, dallo scorso 2016, sta colpendo il proprio personale in missione all'estero.

Inizialmente si credeva che fosse un fenomeno circoscritto ai diplomatici USA di base all'Avana. Successivamente ha colpito anche personale USA di stanza in Cina.

misteriosi malanni colpiscono i diplomatici usa

Adesso, stando al New York Times, non sarebbero circa 60 ma oltre 130 gli americani - tra spie, diplomatici, soldati e altro personale - presi di mira. Ed il nuovo conteggio includerebbe casi anche in Europa e in altri Paesi asiatici.

I sintomi includerebbero mal di testa lancinanti, nausea, spossatezza, vertigini e dolori al collo.

ambasciata americana a cuba

Sebbene gli episodi siano stati causa di preoccupazione anche per l'amministrazione Trump, finora gli Stati Uniti non hanno determinato chi o cosa sia responsabile per questo malessere e se gli episodi - che in alcuni casi hanno provato anche danni cerebrali permanenti - possono essere considerati degli attacchi.

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN

Seppure alcuni dirigenti del dipartimento alla Difesa ritengono che i responsabili siano i servizi segreti russi, le agenzie di intelligence USA non hanno stabilito alcun legame con potenze straniere. E Mosca ha sempre negato ogni tipo di coinvolgimento.

Stando un rapporto pubblicato dall'accademia nazionale delle scienze lo scorso dicembre, a causare il malessere sarebbero delle armi con tecnologia basata sulle microonde o comunque con la possibilità di orientare l'energia.