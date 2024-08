CHI È TIM WALZ, IL GOVERNATORE DEL MINNESOTA CHE KAMALA HARRIS HA SCELTO COME SUO VICE? LEGGETE L’INTERVISTA DEL 60ENNE AL “NEW YORK TIMES”: "LE PRIME NORME DA APPROVARE? IL CONGEDO FAMILIARE E MEDICO RETRIBUITO. L’"HILLBILLY ELEGY" DI JD VANCE? SONO OFFESO. QUELLA È LA MIA GENTE. DOBBIAMO ALLONTANARLI DA CIÒ CHE STANNO CERCANDO DI VENDERE LORO. L’ELETTORATO REPUBBLICANO? NON SONO PERSONE STUPIDE. SE NON VOTANO PER NOI, NON C'È QUALCOSA CHE NON VA IN LORO: C'È QUALCOSA CHE NON VA NEL SISTEMA. NON BISOGNARE DARE PER SCONTATO CHE NON SIANO INTELLIGENTI DA CAPIRE CHE..."

Estratto dell'articolo di Ezra Klein per www.nytimes.com

Ho seguito molte campagne presidenziali e non ne ricordo una in cui la competizione per la nomination democratica alla vicepresidenza si sia svolta in modo così pubblico. E questo ha permesso ad alcune figure di emergere in un modo che prima non avresti mai immaginato. Il più importante tra loro è il governatore del Minnesota Tim Walz che, in un'intervista su "Morning Joe", ha bollato Donald Trump e JD Vance, come “semplicemente strani”.

L'intervista ha avuto una grande eco nel Partito Democratico. Ricordo che mi ha colpito sui social media. L'ho vista e ho pensato: «Oh, questo è davvero interessante». E poi, all'improvviso, quello che sentivi dire ai Democratici era: "Strano, strano, strano. Questi sono strani".

Volevo sentire Walz su questo punto. È cresciuto in una piccola città del Midwest e si è preso un seggio al Congresso che era rosso. Quindi volevo anche sapere cosa pensa del fatto che i Democratici hanno perso il tipo di elettori che lui conosce così bene e su come riconquistarli.

Hai avuto un paio di settimane infernali. E non credo di aver mai visto una sola persona, incluso, per estensione, un presidente, cambiare il messaggio di un intero partito come ha fatto il tuo riff su "Morning Joe" — sulla stranezza di Donald Trump e JD Vance - Hai usato quella parola per un po' di tempo mentre molti altri democratici usano "esistenziale", "terrificante", "non democratico". Non sto dicendo che non credi a queste cose. Ma perché, per te, "strano"?

La minaccia esistenziale alla pace globale, il desiderio di spogliare la costituzionalità del potere e la divisione. Tutte queste cose sono vere.

Quello che vedo è che sono quel genere di cose che sono schiaccianti per le persone. È come altri grandi problemi come il cambiamento climatico. Se non riesci ad affrontarlo un pezzo alla volta, perché dovrei fare qualcosa al riguardo?

Dicendo strano, l’imperatore è rimasto nudo. Quello che è successo è che, nel momento in cui è caduto quell'incantesimo, nel momento in cui tutti nella folla si sono resi conto che l'imperatore non indossava vestiti, abbiamo potuto irrompere e dire: «Chi chiede di vietare il controllo delle nascite? Chi chiede di vietare questi libri? Chi chiede di togliere i benefici ai veterani?»

E poi ci siamo noi che diciamo: «Guardate, Kamala Harris sta parlando di assicurarsi che venga ampliata l'assistenza sanitaria, che ci siano asili nido disponibili, che sia più facile ottenere pasti scolastici gratuiti». "Strano" è specifico per lui. Non sto certamente parlando dei repubblicani. Non sto parlando delle persone che sono a quei raduni. Lo sento dai miei amici repubblicani, perché le persone a quei raduni sono quelle che possono trarre i maggiori benefici dal messaggio che stiamo trasmettendo.

L'ho guardato l'altra sera a St. Cloud, Minnesota. C’erano giovani donne dietro di lui. Forniremo loro assistenza riproduttiva. Ho visto un gruppo che teneva un cartello con su scritto "Somali per Trump". Abbiamo una grande popolazione somala. Ne siamo molto orgogliosi. Donald Trump ha detto: "Avremo un divieto per i musulmani". E ha parlato della deputata Ilhan Omar e della comunità somala come di un danno piuttosto che di una risorsa per questo. Quindi ci prenderemo cura anche di quelle persone.

Non lo farà. Cosa hanno se non quella paura? Cosa rimane se non c'è una società distopica? Cosa hanno se solo il Caro Leader può arrivare e sistemare le cose?

Uso una logica da piccola città, ed è qui che JD Vance non arriva. Si sopravvive meglio se ci si fa i cazzi propri. Basta stare fuori dagli affari degli altri.

Voglio arrivare a questa distinzione che stai facendo, tra Trump o Vance e la folla. Perché una delle emozioni più pericolose che a volte i democratici lasciano trapelare, il lato negativo, credo, della personalità liberal, può essere una specie di disprezzo, una specie di presunzione. Ecco perché il commento di Hillary Clinton sui deplorevoli è stato così dannoso. Come si controlla quel confine?

Ecco perché mi offendo per JD Vance e "Hillbilly Elegy". Quella è la mia gente. Vengo da una città di 400 persone: 24 bambini in una classe, 12 cugini, agricoltura, quel genere di cose. E so che non sono strani. So che non sono Donald Trump.

Il fatto è che dobbiamo allontanarli da ciò che sta cercando di vendere perché non è quello che sono. Immaginatevi Donald Trump che torna a casa dopo una giornata di lavoro, prende un frisbee e lo lancia. E il suo cane lo prende, e il cane corre verso di lui, e lui gli fa un bel massaggio alla pancia perché è un bravo ragazzo. Questo è quello che faccio io. Ed è quello che fanno quei partecipanti al comizio. È esattamente quello che sono, e stanno attraversando le stesse cose che stanno attraversando tutte le nostre famiglie.

Lui ha catturato un po' di questo. E la paura fa paura. Voglio dire, il mondo sta cambiando. Stiamo assistendo, sai, a un conflitto in Medio Oriente. Abbiamo assistito a una pandemia globale, che lui non ha fatto nulla per risolvere ma ha cavalcato. E penso che in un certo senso si stia rompendo di nuovo l'incantesimo del dire: «Guarda, non ti sta offrendo niente». E allora dobbiamo essere pronti a offrire qualcosa.

Hai mai letto “Elegia americana”?

L'ho fatto anni fa.

L'ho letto anni fa e l'ho riletto questa settimana. Uno dei punti principali all'inizio del libro è che dice: “Questa è una storia di persone in una situazione difficile che reagiscono ad essa”. E sto parafrasando, nel peggior modo possibile. Con rabbia, con risentimento, con capri espiatori di altri senza responsabilità personale. Un liberale non parlerebbe mai delle persone e dei luoghi da cui proviene in questo modo.

No, ecco perché mi offendo. Guarda, i cambiamenti sociali, vedrai una migrazione di modelli di popolazione. Ma vedrai anche coloro che hanno accelerato questo, coloro che ne hanno approfittato, coloro come Donald Trump e JD Vance, che ti dicono: "Dobbiamo fare i buoni scuola". Come farai ad avere una scuola privata in una città di 400 abitanti? Non è lì che ci sarà la scuola privata. La scuola privata sarà dove è già, dando sgravi fiscali ai più ricchi.

Ma ti dirò una cosa. I giovani lasciano quelle comunità. La mia comunità era fiorente quando ero lì: due supermercati, un paio di bar in centro e tutto il resto. Ora sono le strade principali vuote. Quella visione di "Hillbilly Elegy" era vera. Ma non ti racconta il perché. E l'amarezza culturale, qualunque cosa sia , non è semplicemente vera. Stanno solo cercando "Quali sono le cose per ringiovanirci? Come possiamo tornare indietro?"

KAMALA HARRIS

E penso a questo: una città così piccola aveva servizi come quelli e aveva una scuola pubblica con un insegnante statale che mi ha ispirato a sedermi dove sono oggi. Quelle sono storie vere in piccole città.

Questi parlano di quanto siano malvagie le scuole pubbliche. Per molti di noi, le scuole pubbliche erano tutto. Quella era la nostra strada. Questo è il grande contributo americano.

Dici che non c'è un'amarezza culturale, ma c'è una frustrazione culturale dell’elettore dem. Se guardavi dove votavano le persone che non sono andate al college, un tempo votavano per i Democratici. Ora i Democratici prendono i voti degli elettori con istruzione universitaria a livello nazionale e perdono elettori senza istruzione universitaria. Questi numeri sono particolarmente evidenti tra gli elettori bianchi. Cosa ne pensi?

Penso che in parte sia l'allineamento dell'economia. […]

Dobbiamo capire e vedere se siamo in parte responsabili del fatto che non abbiamo reso il messaggio abbastanza chiaro. Non abbiamo mantenuto le promesse che la gente voleva vedere.

KAMALA HARRIS AL COMIZIO DI ATLANTA IN GEORGIA

L'Affordable Care Act è una di queste: fa un sacco di cose fantastiche, ma ora le persone hanno dimenticato che se togliamo l'ACA, si torna alle condizioni preesistenti. E non so se abbiamo incorporato questo nel pensiero delle persone in questo momento. Quindi quando Donald Trump dice che si sbarazzerà dell'ACA suona bene. Ma vi garantisco che quelle persone a quei raduni non vogliono che l'ACA scompaia.

Quindi continuo a tornare su questo: se non votano per noi, non c'è qualcosa che non va in loro; c'è qualcosa che non va nel sistema. Quindi non bisognare dare per scontato che non siano abbastanza intelligenti da capire cosa gli stai vendendo.

Come spieghi Trump in questo? Pensi che sentano che lui li vede?

[…] penso che il mondo sia complesso. E se non capisci qualcosa, c'è la tendenza a rivolgerti all'inspiegabile, alle teorie cospirazioniste che hanno preso piede e cose del genere.

Queste non sono persone stupide. Sono persone intelligenti. Ma c'è una frustrazione del tipo: perché le cose non funzionano? Perché sono così complesse? Quindi, non lo so, sto solo teorizzando su questo.

[…] Penso che la via d'uscita dei Democratici da questa situazione sia l'ottimismo e un senso di comprensione verso la gente. Come ho detto, quelle persone a quei raduni, se le insulti è un grande rischio. Il tuo vicino sta sventolando la bandiera, le insulti ed è un grande rischio. Perché sono miei parenti. Lo sono davvero, e li conosco.

HARRIS BAR - MEME BY EDOARDO BARALDI

Ho trovato molto sorprendente alla convention di JD Vance la sua interpretazione sulla crisi abitativa. Per lui abbiamo avuto una crisi immobiliare, e l'hanno creata i banchieri. Poi non c'erano abbastanza edifici perché tutti i costruttori sono andati in bancarotta. E poi i democratici hanno fatto entrare tutti gli immigrati, e gli immigrati hanno fatto aumentare l’offerta. Ho pensato: "È una descrizione folle". Guarda, è del tutto vero che se hai un mercato immobiliare con offerta limitata e molta immigrazione, questo può far aumentare i prezzi. Ma il tuo problema è che non stai costruendo abbastanza case.

È la questione del capro espiatorio o qualcosa del genere. […] C'è una scarsità di alloggi. Ma è a causa delle nostre politiche.

E i repubblicani fanno in modo che le persone che potrebbero trarre beneficio da questi programmi sostengano tagli fiscali per i più ricchi. Se non stiamo offrendo qualcosa che sia l'alternativa che funziona davvero per loro, la loro è molto più semplice da spiegare: «Se non avessimo questi immigrati qui...»

Dobbiamo avere il controllo delle frontiere. Devi sapere chi entra. Ma in uno stato come il Minnesota, stiamo invecchiando, siamo bianchi. La stessa cosa sta succedendo in Giappone. Sta succedendo in Finlandia. Sta succedendo in Corea del Sud. Quindi il risentimento è forte. Ma Vance cosa offre? Qual è il suo piano per risolvere questo problema abitativo? Buttare fuori tutti? Quindi quello che faranno è semplicemente deportare tutti, e ci saranno queste case vuote in cui ti trasferirai? Immagino che sia questo che stanno pensando.

[…] Se un democratico diventa presidente nel 2025 cosa pensi che i democratici dovrebbero approvare per primo? Cosa farebbe la differenza più grande per le persone?

Penso che il congedo familiare e medico retribuito. Siamo l'ultima nazione sulla terra a non garantirli. È così fondamentale per il decoro di base e il benessere finanziario. E penso che inizierebbe a cambiare sia le finanze che l'atteggiamento, rafforzando la famiglia.

JD Vance ha ragione su questo: dovremmo rendere più facile per le famiglie stare insieme, allora assicuratevi che dopo la nascita del vostro bambino, possiate trascorrere un po' di tempo con lui. Sarebbe una cosa grandiosa.

