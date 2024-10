CHI TROVA UN MATERASSO, TROVA UN TESORO – DISAVVENTURA PER UN’ANZIANA DI MONTEBELLUNA, IN PROVINCIA DI TREVISO, CHE HA VISTO SPARIRE DAL GARAGE IL MATERASSO DOVE AVEVA NASCOSTO I RISPARMI, I GIOIELLI E LE CARTE DI CREDITO – LA COLF, CREDENDO CHE FOSSE UN OGGETTO ORMAI LOGORO E INUTILIZZATO, LO HA BUTTATO VIA – SOLO DOPO ORE LA DONNA SI È RESA CONTO CHE IL MATERASSO ERA SPARITO E…

Incredibile disavventura per un’anziana di Montebelluna, nel Trevigiano, per fortuna conclusasi con un lieto fine. La signora per una vita intera aveva nascosto i suoi risparmi, gioielli di famiglia e carte di credito per un valore complessivo vicino ai 50 mila euro all'interno di un materasso conservato in garage per non dare nell'occhio. Questo «scrigno segreto», però, è stato inconsapevolmente buttato via dalla donna delle pulizie, ignara che contenesse buona parte degli averi della donna.

[…] Ignara del valore che conteneva, ha pensato fosse il momento giusto per liberarsene definitivamente e così l’ha portato al centro di raccolta dei rifiuti, senza avvisare la proprietaria.

L'anziana si è resa conto dell'accaduto solo nel tardo pomeriggio: le si è raggelato il sangue quando si è accorta che del prezioso materasso non c'era più traccia. A quel punto, in preda al panico, si è precipitata ad avvisare la figlia: «Il materasso è sparito! L'hanno buttato via e dentro c'erano soldi e gioielli!».

È iniziata così una corsa contro il tempo per tentare di evitare il peggio, recuperando il prezioso materasso. Non c'è stato un attimo da perdere. La figlia ha contattato immediatamente la stazione dei carabinieri […]

In una vera e propria operazione di squadra, l'improvvisata task force ha lavorato senza sosta per ispezionare il centro di raccolta, finché, dopo un'ora di ricerche, hanno ritrovato il materasso nel cassone degli ingombranti. Una volta tanto, la vicenda si è chiusa positivamente. […]

