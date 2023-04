CHI TROVA UN POSTO AL MINISTERO TROVA UN TESORO! – MENTRE GLI STIPENDI DEI LAVORATORI ITALIANI SONO QUELLI CHE “CRESCONO” DI MENO RISPETTO A QUELLI EUROPEI, IL SALARIO DEI DIPENDENTI DEI MINISTERI DEL NOSTRO PAESE È UNO DEI POCHI CHE GODE DI UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO (+9.3%) – LO SCORSO ANNO IL COMPENSO MEDIO ORARIO DI UN LAVORATORE ITALIANO È AUMENTATO SOLO DEL 2,3% MENTRE I PREZZI AL CONSUMO SONO SALITI DELL’ 8.2%...

Le banche centrali sono preoccupate che la rincorsa fra prezzi e salari alimenti l’inflazione in Europa. In Italia possono stare tranquille: la gara non è mai cominciata. […] E in Italia il distacco sta aumentando. L’anno scorso il compenso orario medio è cresciuto del 2,3% in Italia, il dato più basso dell’Unione europea, e nell’arco del triennio 2019 e 2022 l’incremento è stato inferiore al 3%. […]

In Italia, assenti meccanismi di indicizzazione all’inflazione, gran parte degli stipendi sono fermi al palo. «C’è un problema salariale grande come una casa», ha tuonato il segretario della Cgil, Maurizio Landini. […]

I dipendenti pubblici non sono gli unici a sperare in un nuovo accordo collettivo che consenta il recupero di almeno parte del potere di acquisto perso negli ultimi tempi. La Cgil calcola che a marzo dei 188 contratti firmati dalle sigle Confederali 112 risultano attualmente scaduti, il 61%. Nel complesso, 7 milioni di lavoratori italiani sono in attesa di un rinnovo, un’attesa che si protrae in media per quasi due anni ma che per un quarto dei contratti supera i quattro anni.

Spesso si tratta di categorie di lavoratori poco sindacalizzate o attive in settore in crisi, dove il potere negoziale delle maestranze è inferiore. Secondo l’Istat, i lavoratori di edilizia, commercio, farmacie private, pubblici esercizi e alberghi non hanno ottenuto incrementi salariali nell’ultimo anno. Hanno invece beneficiato di incrementi significativi i vigili del fuoco (+11,7%), dipendenti dei ministeri (+9,3%) e del servizio sanitario nazionale (+6,4%). […]

