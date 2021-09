A CHI LA VARIANTE? A NOI - IERI I NO VAX HANNO MANIFESTATO IN 12 CITTA' ITALIANE: A MILANO IL CORTEO, CHE HA RACCOLTO 5 MILA NEGAZIONISTI E CRITICI DELLE MISURE RESTRITTIVE DEL GOVERNO, E' STATO GUIDATO DA ESPONENTI DELL'ESTREMA DESTRA - ANCHE A ROMA, ALLA TESTA DELLE POCHE CENTINAIA DI PARTECIPANTI, C'ERANO ESPONENTI DI FORZA NUOVA - A TORINO CI SONO STATI ALCUNI MOMENTI DI TENSIONE E...

Luca De Vito per la Repubblica

Manifestazione No Green Pass a Roma

«Siamo il popolo», «Speranza vaffa», «Giornalista terrorista », «La variante siamo noi». È il repertorio di cori delle ultime manifestazioni quello che ha scandito i cortei, non autorizzati, dei No Green Pass che si sono tenuti ieri in varie città italiane. Ma che a Milano, due giorni dopo l'operazione della procura che ha sventato «azioni violente» organizzate su una chat Telegram da otto No Vax (indagati), è stato il corteo più partecipato.

Manifestazione No Green Pass

Almeno cinquemila i manifestanti che hanno marciato per le vie del centro. Una galassia molto varia - e poco organizzata - di No Vax, negazionisti e critici delle misure restrittive del governo. Che per la prima volta ha visto alla guida della manifestazione un gruppo di esponenti dell'estrema destra milanese, in particolare ex militanti di Forza Nuova: posizionati davanti agli striscioni, incitavano la folla dalla testa del corteo, in posizione visibile. In coda anche qualche anarchico.

Manifestazione No Green Pass 2

Il corteo presidiato dagli agenti della Digos e dalla polizia locale è stato molto animato e ha mandato in tilt il traffico in centro: i manifestanti contrari a vaccini e Green Pass sono partiti da piazza Fontana intorno alle 17 e in serata avevano raggiunto le vie dello shopping in corso Buenos Aires e piazzale Loreto, tra urla, slogan e striscioni. Tra di loro anche Gianluigi Paragone, senatore candidato sindaco a Milano con Italexit. Il Viminale ha visto così confermate le previsioni fatte alla vigilia. E in tutte le piazze dove si sono svolte manifestazioni la situazione è stata sempre sotto controllo.

Manifestazione No Green Pass 3

A Torino ci sono stati alcuni momenti di tensione e le forze dell'ordine, pur prese di mira, non hanno risposto alle provocazioni per non alzare il livello dello scontro. Qui circa mille persone sono scese in strada, con ritrovo in piazza Castello. Un corteo disorganizzato da cui sono partiti alcuni gruppi che hanno provato a sfondare i cordoni della polizia, con l'unico risultato di far alzare turisti e clienti dai tavolini dei dehors.

Manifestazione No Green Pass a Milano

Circa quattrocento No Vax sono scesi in piazza anche a Genova, dove il bersaglio sono stati prima i sindacati, quando le proteste sono arrivate sotto la sede della Uil e di Confindustria, e poi i medici quando il corteo si è fermato sotto la sede locale dell'Ordine. Urla e insulti anche alle forze di polizia.

Numeri contenuti invece a Roma, dove i No Green Pass in protesta erano soltanto poche centinaia. Ma qui a caratterizzare la manifestazione è stata la forte presenza di elementi dell'estrema destra: tra i manifestanti in piazza del Popolo c'erano anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, esponenti di Forza Nuova, insieme a una trentina di altri militanti. Segnale evidente di come nelle piazze principali, Milano e Roma, l'estrema destra stia cercando di prendere in mano le redini della protesta.

Manifestazione No Green Pass a Milano 2

Per il Viminale l'attenzione resta comunque massima anche alla luce di quello che sta contestualmente avvenendo in altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia, dove ci sono state proteste imponenti con ripetuti tafferugli con la polizia.

Manifestazione a Milano Manifestazione No Green Pass a Torino