Manifestazione No Green Pass a Roma
Manifestazione No Green Pass 2
Manifestazione No Green Pass 3
Manifestazione No Green Pass a Milano
Manifestazione No Green Pass a Milano 2
Manifestazione a Milano Manifestazione No Green Pass a Torino
A CHI LA VARIANTE? A NOI - IERI I NO VAX HANNO MANIFESTATO IN 12 CITTA' ITALIANE: A MILANO IL CORTEO, CHE HA RACCOLTO 5 MILA NEGAZIONISTI E CRITICI DELLE MISURE RESTRITTIVE DEL GOVERNO, E' STATO GUIDATO DA ESPONENTI DELL'ESTREMA DESTRA - ANCHE A ROMA, ALLA TESTA DELLE POCHE CENTINAIA DI PARTECIPANTI, C'ERANO ESPONENTI DI FORZA NUOVA - A TORINO CI SONO STATI ALCUNI MOMENTI DI TENSIONE E...-
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DANDOLO FLASH! ANGELA MELILLO FOR PRESIDENT – L’EX SCIO’-GIRL NEOSINISTRATA SI CANDIDA A ROMA CON GUALTIERI. IL PROGETTO PER L’URBE? AIUTARE LE DONNE DI KABUL A FARE SPORT - “I TALEBANI HANNO EMESSO UN DECRETO CHE IMPEDISCE ALLE DONNE DI PRATICARE SPORT PERCHÉ RISCHIA DI SCOPRIRE IL LORO CORPO. VOGLIAMO ORGANIZZARE UNA PROTESTA? VOGLIAMO ELEVARE IL NOSTRO SDEGNO? MA COS’È QUESTO ASSORDANTE SILENZIO?” (LEVATEJE ER VINO. ANZI, LA ROMANELLA…)
AVVISATE DRAGHI E GENTILONI: I PAESI FRUGALI VANNO AL CONTRATTACCO PER IMPORCI IL RITORNO ALL'AUSTERITÀ. DOCUMENTO CONGIUNTO DI OTTO STATI A FAVORE DEL TAGLIO DI DEBITO E DEFICIT. “I SOGNI DEI PAESI DEL SUD DI UN'EUROPA AMICHEVOLE VERSO IL DEBITO, STANNO DIVENTANDO UN INCUBO”, COMMENTA IL SITO POLITICO.EU – INTANTO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA DANIELE FRANCO HA ANNUNCIATO CHE PER IL 2021…
GENERALI DIETRO LA COLLINA: IL PATTO TRA CALTAGIRONE E DEL VECCHIO PER CAMBIARE I VERTICI DEL LEONE. UNA SFIDA APERTA A MEDIOBANCA CHE SOSTIENE LA CONFERMA DELL'ATTUALE CEO DI GENERALI DONNET. PICCOLO PROBLEMA. CALTA E DEL VECCHIO SONO IN MINORANZA NEL CDA DI GENERALI - LE MOSSE DI NAGEL (MEDIOBANCA)...
MASCHERINA, TI CONOSCO! - IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE HA SEGNALATO CHE DUE DEI LOTTI PRODOTTI DA FCA E DISTRIBUITI NELLE SCUOLE NON SONO CONFORMI AGLI STANDARD - TRADOTTO: NON HANNO NESSUN POTERE FILTRANTE - PER COME SONO STATE DISTRIBUITE, NON E' POSSIBILE PRODURRE UNA LISTA CHE CONSENTA DI SAPERE CHI LE HA RICEVUTE - SARANNO LE SCUOLE A DOVER CONTROLLARE I NUMERI E...
GASP! COME E' DIFFICILE SAPER PERDERE! - DOPO LA SCONFITTA CON LA SORPRENDENTE FIORENTINA DI ITALIANO, GASPERINI INIZIA A LAGNARSI: “RISULTATO DECISO DA EPISODI SU CUI NON SI CAPISCE NIENTE”. L’ATALANTA CONTESTA IL GOL ANNULLATO A ZAPATA E IL RIGORE SUBÌTO PER FALLO DI MANO. POI IL TECNICO SI LAMENTA PURE DEL MERCATO: “A BERGAMO SPESSO HO TROVATO DIFFICOLTÀ A POTENZIARE L’ATTACCO" (COSA NE PENSA PERCASSI?)
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 5.522 CASI E 62 DECESSI, CON 286.028 TAMPONI (5.440 IN MENO RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE DI NUOVO AL 2% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80,2 MILIONI, CON PIÙ DI 39,4 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (73,12% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – BRUSAFERRO DELL’ISS: “LE INFEZIONI STANNO COINVOLGENDO DI MENO I GIOVANI. L'ETA' MEDIA E' DI...”