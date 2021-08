DI CHI È LO YACHT DOVE HANNO SVACCANZATO I FERRAGNEZ IN SARDEGNA? – IL MISTERIOSO MILIONARIO CHE LI HA OSPITATI È UN IMPRENDITORE ITALIANO: SI CHIAMA RICCARDO SILVA, PROPRIETARIO DELLA SQUADRA DI CALCIO MIAMI FC E EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI MILAN CHANNEL – DA PARTE DI MADRE È LEGATO ALLA FAMIGLIA CHE POSSEDEVA LA “FABBRI EDITORE” E DOPO GLI STUDI HA FONDATO UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTI – VIDEO + FOTO

chiara ferragni e fedez sullo yacht di riccardo silva

1 - I FERRAGNEZ SULLO YACHT DI RICCARDO SILVA TRA SCIVOLI E PARTITE A BASKET

Luca Venturino per www.donnaglamour.it – 5 agosto 2021

Giornata memorabile per i Ferragnez, ospiti di Riccardo Silva sul suo maestoso yacht durante la loro vacanza in Sardegna. La coppia ha condiviso il divertimento con numerose foto e video pubblicati sui loro profili Instagram.

Lo yacht di lusso dell’imprenditore e presidente del Miami FC sembra essere provvisto davvero di tutto: un campo da basket, un’enorme scivolo gonfiabile che porta direttamente a tuffarsi in mare, e perfino l’idromassaggio per il piccolo Leone.

Le attività a bordo

fedez sullo yacht di riccardo silva.

Fin da subito Fedez, patito di basket, ha colto l’occasione per una partita sul campo allestito a bordo. Il rapper si cimenta in un 2 contro 2, e poi sfida anche il proprietario dell’imbarcazione e la moglie.

A pubblicare la foto è Riccardo Silva stesso, immortalato proprio durante la sfida con i Ferragnez. Se l’imprenditore originario di Milano e Fedez sembrano concentrati sulla palla, la Ferragni sembra preferire una posa verso la fotocamera.

riccardo silva con chiara ferragni e fedez

Poi altro divertimento (o forse bisognerebbe dire paura?) per il rapper italiano, che tenta la discesa dall’enorme scivolo gonfiabile. “È troppo in alto, non ce la faccio” dice, mentre tergiversa dalla cima dello scivolo. “Mi fa paura l’altezza… Ma quanto va veloce?!” chiede, mentre la Ferragni tenta di convincerlo a buttarsi.

Serve l’incoraggiamento del piccolo Leone per convincere papà Fedez a superare le paure e affrontare la temibile discesa. Il video si può vedere sul profilo Instagram di lui:

Poco dopo ad affrontare lo scivolo è la Ferragni stessa. “E poi c’è la Ferry che diventa un delfino” scrive suo marito sulle storie di Instagram, mentre immortala il suo tuffo che finisce con una schienata dolorosa.

2 - CHIARA FERRAGNI E FEDEZ IN VACANZA IN BARCA. DI CHI È LO YACHT?

riccardo silva.

Da www.nonsapeviche.com

Quando si vedono i magnifici paesaggi, protagonisti dei viaggi della fortunata coppia, è inutile, tutti vorrebbero essere al loro posto! Grazie alle loro conoscenze e al loro generoso patrimonio, sono riusciti a viaggiare in molti paesi, visitando alcune delle location più belle del mondo. Da quando Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha chiesto la mano di Chiara Ferragni, è stato per tutti, l’inizio di una meravigliosa favola.

chiara ferragni scivola dallo yacht di riccardo silva

È da un paio di giorni che circola sul web, un video che ritrae Chiara Ferragni e lo sposo, lanciarsi da uno scivolo, che parte da uno yacht e finisce in mare aperto. Questo video è stato girato nel bellissimo mare della Sardegna, dove Chiara e Fedez si trovavano in vacanza insieme ai figli: Leone e Vittoria.

paolo maldini riccardo silva 2

Per la Ferragni è stato un tuffo da nulla, mentre il marito ha avuto qualche dubbio prima di tuffarsi, vivendola un po’ come fosse una prova di coraggio. Ma grazie all’incoraggiamento di Leone, ha trovato il coraggio di lanciarsi da quello scivolo, piuttosto alto. Ma la domanda sorge spontanea: di chi è quel sontuoso yacht? Se pensavate fosse della meravigliosa coppia, ahimè non è così. Il nome del proprietario non è noto a molti, ma in realtà si tratta di un uomo d’affari importante e conosciuto in tutto il mondo: Riccardo Silva.

fedez gioca a basket sullo yacht di riccardo silva

Chi è?

Riccardo Silva è un investitore e imprenditore italiano. Nasce nel 1970 da una famiglia, già all’epoca, molto ricca e influente, nipote del fondatore di Italsilva, un enorme gruppo chimico italiano, e appartenete alla famiglia Fabbri, proprietaria della nota Fabbri Editori.

Nonostante i successi familiari, anche lui si è rimboccato le maniche. Laureato alla Bocconi e alla Tulane University della Luisiana è infatti proprietario di un’importante società di investimenti, la: Silva International Investments.

riccaredo silva.

Questa società si occupa di investire in varie realtà come: lo sport, lo spettacolo, l’arte, i media e proprietà immobiliari. È attualmente proprietario di una collezione d’arte da fare invidia alle gallerie, del Miami FC, ed è stato amministratore delegato di Milan Channel.

Riccardo Silva è anche molto presente in tutto ciò che riguarda sport e arte. Ha anche fatto varie donazioni, come quella di 3,76 milioni di Dollari per ristrutturare lo stadio della Florida. Invece nel 2017, una galleria al Bass Museum of Art di Miami, è stata ribattezzata in suo onore, per il sostegno che ha dato al museo e all’arte.

riccardo silva 2 riccardo silva con chiara ferragni e fedez fedez e chiara ferragni yacht di riccardo silva riccardo silva. riccardo silva stadium chiara ferragni sullo yacht di riccardo silva riccardo silva alessandro nesta riccardo-silva riccardo silva david beckham riccardo silva sergio marchionne riccardo silva con la moglie tatiana riccardo silva cristiano ronaldo globe soccer dubai