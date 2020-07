E LA CHIAMANO ESTATE - GLI ITALIANI AFFOLLANO LE SPIAGGE SOLO NEL WEEKEND E NEGLI STABILIMENTI PIÙ VICINI - GLI HOTEL NE RISENTONO E BRUCIANO 16,3 MILIARDI: LE CITTÀ D'ARTE SONO VUOTE, A ROMA È APERTO UN ALBERGO SU DIECI E LAVORA AL 10% DELLA SUA CAPACITÀ - PER RIDURRE IL PIÙ POSSIBILE I CONTATTI FISICI COL PROSSIMO, SI RIVALUTA IL CAMPER: NELLA PRIMA METÀ DI GIUGNO LE PRENOTAZIONI DEI CAMPERISTI IN ITALIA SONO CRESCIUTE DEL 120%...

Franco Giubilei per “la Stampa”

spiagge affollate 2

L'epidemia sta mutando rapidamente il panorama delle vacanze in Italia: addio ai turisti stranieri e addio anche ai viaggi organizzati, a causa delle varie restrizioni da Covid-19, con la conseguenza che gli spostamenti, allo stato attuale, sono limitati soprattutto alla regione di residenza delle persone. I risultati sono evidenti: spiagge e stabilimenti balneari affollati nei weekend, ma semideserti durante la settimana. A risentirne di più è il sistema alberghiero, per cui già si ipotizzano scenari catastrofici sull'andamento dell'estate 2020.

Il Centro studi di Federalberghi prevede perdite per oltre 295 milioni di presenze (quasi il 69% in meno rispetto al 2019), con un calo di fatturato del settore ricettivo della stessa entità percentuale, pari a quasi 16,3 miliardi di euro. Alessandro Nucara, direttore generale della Federazione albergatori, conferma lo stato delle cose: «Gli stranieri, a parte i tedeschi, sono azzerati, mentre gli italiani si concentrano nel fine settimana e nelle località più vicine. Si aggiunga che abbiamo cominciato a lavorare solo a metà giugno e che quasi tutti gli eventi, come il Meeting di Cl a Rimini, che infatti si svolgerà online, sono stati annullati».

spiagge affollate 1

Le ricadute peggiori riguardano le città d'arte, che mai come in queste settimane, d'estate, sono state così sguarnite di visitatori: «Roma e Firenze sono vuote, e così Milano, a Venezia c'è qualcosa in più ma i flussi sono comunque ridotti al lumicino - aggiunge Nucara -. Abbiamo calcolato che gli hotel aperti mediamente sono meno della metà, ma nella Capitale sono uno su dieci, e questi lavorano al 10% della loro capacità. Anche Torino e Genova, ma pure centri più piccoli come Assisi, sono in grande difficoltà».

spiagge affollate 7

L'osservatorio Confturismo, Confcommercio e Swg stima che le città d'arte, dalle prime posizioni nelle preferenze dei viaggiatori di casa nostra, sono scivolate al quarto posto: solo il 15% degli intervistati le indica come mete di vacanza. Che gli arrivi dall'estero segnino clamorosamente il passo è testimoniato anche dall'andamento dei principali aeroporti italiani: nei primi dieci giorni di luglio, Malpensa ha fatto registrare il 55,2% di voli in meno in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma per Roma Fiumicino è stata un'autentica disfatta, con meno 75,7% (dati Eurocontrol).

«I turisti americani li abbiamo persi tutti, così come russi, canadesi e australiani - dice il direttore di Federalberghi - Fino a ieri, dalla Gran Bretagna si poteva viaggiare, ma solo con l'obbligo della quarantena di due settimane all'arrivo nel nostro Paese, il che ha praticamente eliminato gli inglesi».

spiagge affollate 17

Soffrono hotel, residence e campeggi, tanto che in riviera romagnola si moltiplicano le offerte di camere d'albergo a prezzi stracciati: a Rimini, sui portali di prenotazione online, una decina di tre stelle in zona mare mettono a disposizione stanze doppie a meno di 30 euro a notte, mentre un'altra sessantina le offre a prezzi fra i 30 e i 40 euro. Fra questi non mancano i 4 stelle a pochi passi dalla riva, con offerte semplicemente impensabili in alta stagione in tempi normali. E mentre l'attività alberghiera langue penosamente, quello che una volta veniva chiamato "popolo delle vacanze" cambia le proprie abitudini: quest' estate 6 famiglie su 10 se ne staranno a casa loro, secondo le analisi di Termometro Italia.

spiagge affollate 4

Al 21% di quanti hanno rinunciato da un pezzo alla villeggiatura, se n'è aggiunto un 37% che ne farà a meno per la prima volta. Un altro 14,6% ha rinviato il viaggio a quando potrà scegliere liberamente la meta, mentre i 12,6% si è già giocato le ferie durante il lockdown. Fra quanti partiranno comunque, il 60% opta per l'Italia invece del consueto viaggio all'estero. Quanto alle mete prescelte, dominano i luoghi meno affollati, gli alloggi più isolati e le seconde case.

Saranno periodi più brevi per tutti, anche perché più di un quarto del campione ha meno giorni di ferie. Solo per il 9% non ci sarà alcuna variazione rispetto alle estati passate. Chi, nonostante tutto, farà comunque la sua vacanza, si attrezza per ridurre il più possibile i contatti fisici col prossimo e rivaluta il camper: la piattaforma Yescapa ha accertato che nella prima metà di giugno le prenotazioni dei camperisti in Italia sono cresciute del 120%. Per il 45% si tratta della prima volta in camper in assoluto.