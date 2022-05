CHIAMATA A TESTIMONIARE AL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE TRA JOHNNY DEPP E AMBER HEARD, L'EX TOP MODEL KATE MOSS HA MANDATO IN VISIBILIO I FAN DIFENDENDO L'ATTORE: "NON MI HA MAI SPINTO PER LE SCALE, MI HA SOCCORSA" - MA RESTA SENZA RISPOSTA L'ULTIMA DOMANDA DEGLI AVVOCATI: "PERCHÉ HA DECISO DI PARLARE?"... - VIDEO

Assia Neumann Dayan per “la Stampa”

Kate Moss testimonia al processo Depp Heard

«Garbo talks» è stata la frase scelta per pubblicizzare il primo film sonoro di Greta Garbo: sebbene fosse l'attrice più famosa al mondo, nessuno l'aveva mai sentita parlare. La sua prima battuta fu: «Dammi un whisky, ginger ale a parte, e non essere tirchio amico». Ieri è arrivato il momento di uno strillo aggiornato, per quello che si profila essere un caso Bebawi senza il morto, «Moss talks»: Kate Moss parla, nessuno si era mai accorto avesse una voce.

Kate Moss durante la testimonianza al processo di Johnny Depp

Moss è stata chiamata a testimoniare nel processo Depp vs Heard, che riassumo brevemente per chi fosse stato in vacanza su Marte: Johnny Depp fa causa all'ex moglie Amber Heard per diffamazione, avendo lei pubblicato un editoriale sul Washington Post nel 2018 in cui si definiva vittima di abusi domestici. Lui quantifica il danno in 50 milioni di dollari, lei controdenuncia chiedendo il doppio della cifra, sostenendo che la sua luminosa carriera è stata distrutta, carriera la cui miglior prova attoriale è stata affidata alle testimonianze in tribunale, dicono i maligni.

Le udienze tenute fino ad oggi fanno sembrare «La guerra dei Roses» un film per bambini: viene fuori che gli assegni milionari che Heard diceva di aver donato in beneficenza non siano mai stati dati né al Children's Hospital Los Angeles né all'American Civil Liberties Union, che lui era spesso strafatto e che avrebbe abusato di lei in modi orrendi, si sono avvicendate perizie psichiatriche ed è stato detto di tutto, fino a che Heard fa un passo falso: cita Kate Moss.

Kate Moss testimonia al processo Depp Heard 2

Ci si aspettava quasi che da un momento all'altro si mettesse a urlare: «You can't handle the truth». Heard durante la testimonianza del 5 maggio dice che era stata costretta a prendere a schiaffi il marito perché aveva paura che buttasse giù dalle scale sua sorella, e proprio in quel momento si sarebbe ricordata di quelle voci che giravano su Depp che spinge giù dalle scale Kate Moss durante una vacanza in Giamaica.

Quando Heard nomina Moss, l'avvocato di Depp non trattiene l'entusiasmo, la rete impazzisce e seziona in meme ogni singolo frame. Ieri la top model è apparsa in videocollegamento in aula: un po' Lana Turner, un po' Rebecca-la prima moglie, con una voce che non è all'altezza degli zigomi, ma con gli zigomi ancora all'altezza del suo passato.

Kate Moss durante la testimonianza al processo di Johnny Depp 2

Per l'occasione, Heard sfoggia l'acconciatura di Kim Novak in Vertigo e sceglie di puntare tutto sul gloss illuminante per gli zigomi: a margine, si è anche molto favoleggiato sul fatto che Heard riproducesse gli outfit dell'ex marito. Moss racconta dell'episodio giamaicano e mette fine ai pettegolezzi: pioveva forte, lei era scivolata, si era fatta male alla schiena, urlava, lui l'aveva soccorsa, nessuna spinta, nessun tentato omicidio, nessuna scala a chioccola di hitchcockiana memoria.

«Non mi ha mai spinto, preso a calci o buttato giù dalle scale», dice lei. Heard ha fissa l'espressione Margo Channing, Depp guarda il monitor con la testa bassa, e non capisco perché la regia di questo processo non sia stata affidata a Scorsese o a De Palma.

Amber Heard ascolta Kate Moss

La cosa più interessante è la domanda dell'avvocato di Depp, che è il grande non detto: «Come mai ha deciso di testimoniare oggi?». Gli avvocati di Heard fanno un'obiezione da manuale, e noi non sapremo mai perché Moss è lì. Io e tutta la mia generazione abbiamo sperato che lei dicesse che era lì perché lo amava ancora, e noi finalmente ci saremmo sentiti ancora giovani e belli.

Ieri Depp ha testimoniato nuovamente, dichiarando che avrebbe aiutato l'ex moglie a ottenere la parte in Aquaman contrariamente a quanto sostiene lei, cioè che ce l'aveva fatta da sola. La partita si è spostata sul merito, e non c'è niente che ammazzi di più la reputazione della raccomandazione familiare.

Johnny Depp ascolta Kate Moss Kate Moss durante la testimonianza al processo di Johnny Depp 5 Kate Moss durante la testimonianza al processo di Johnny Depp 4 Amber Heard ascolta Kate Moss 2 Kate Moss durante la testimonianza al processo di Johnny Depp 3 johnny depp kate moss anni 902 Kate Moss durante la testimonianza al processo di Johnny Depp 6 johnny depp kate moss anni 90 7 johnny depp kate moss anni 90 3 johnny depp kate moss anni 90 4 Johnny Depp e Kate Moss johnny depp kate moss anni 90 8