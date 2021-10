CHIAMATE L'AMBULANZA! - UNA BUZZICONA DI ONLYFANS, NITA MARIE, HA RACCONTATO CHE DA QUANDO "INVITO DIO IN CAMERA DA LETTO, HO I MIGLIORI ORGASMI DELLA MIA VITA'' - LA MODELLA, 45 ANNI, DICE DI AVER INIZIATO A PUBBLICARE FOTO DELLE SUE GRAZIE PERCHE' IL SIGNORE "VOLEVA CHE CELEBRASSI IL MIO CORPO" - POI "HO INVITATO DIO A FAR PARTE DI TUTTO, COMPRESA LA MIA VITA SESSUALE"...

Dagotraduzione dal Sun

Nita Marie 2

Nita Marie, star di Onlyfans, ha raccontato a This Morning che sta avendo i migliori orgasmi della sua vita grazie al «sesso a tre con Dio». La modella cristiana ha detto che non c’è niente di meglio che invitare Dio a unirsi a lei e a suo marito.

Nita, 45 anni, vive in Colorado, e si è aperta durante la trasmissione tv raccontando che è stato proprio Dio a chiederle di avviare un account su OnlyFans per raggiungere le persone «sole».

«Non ho fatto sesso per sette anni» ha raccontato Nita. «Quando ho concluso quella relazione, ho riscoperto la mia sessualità». Da quel momento ha iniziato a pubblicare foto seminude online. «Stavo solo facendo servizi fotografici per la mia autostima».

«Naturalmente la maggior parte dei cristiani vuole fare ciò che è giusto agli occhi di Dio, quindi c’è stato un piccolo conflitto morale. Ma le risposte che continuavano ad arrivarmi nella testa erano due: la prima era che Dio voleva che celebrassi il mio corpo e amassi il mio corpo».

Nita Marie 3

«La seconda era che ci sono molte persone che non conoscono Dio. Sento che ci sono molte donne nella comunità delle modelle per adulti che sono state evitate dalla chiesa, io voglio essere una persona positiva».

Nita ha continuato aggiungendo che Dio è così coinvolto nella sua sessualità che vuole persino che si unisca a lei e suo marito in camera da letto ogni notte. «So che è divertente quando dici di fare una cosa a tre con Dio, ma in realtà si tratta solo di invitare Dio in camera da letto» ha detto la sta di OnlyFans. «Ho invitato Dio a far parte di tutto, compresa la mia vita sessuale».

«È proprio come qualsiasi altra cosa, puoi invitare Dio a far parte di qualsiasi cosa nella tua vita – per me è solo più una connessione emotiva». «Sono molto più aperta con mio marito quando c’è Dio» ha aggiunto, spiegando che non sempre il suo compagno è consapevole se Dio c’è oppure no.

Nita Marie 4

La conduttrice non ha potuto fare a meno di chiedere se il sesso con Dio è stato il migliore. «Sì! Sono sicura che tutti hanno visto Le pagine della nostra vita e le appassionate scene d’amore. Onestamente ogni volta che faccio sesso è altrettanto appasionato perché Dio è in camera con noi». «Credo che Dio sia un amante appassionato».

