CHIAMATE UNO BRAVO - ROBERT F.KENNEDY JR. HA RIVELATO DI AVER ABBANDONATO UN ORSO MORTO A CENTRAL PARK, A NEW YORK, DIECI ANNI FA: IL CANDIDATO INDIPENDENTE ALLE PRESIDENZIALI, IN UN VIDEO POSTATO SUI SOCIAL, HA SPIEGATO DI NON AVER UCCISO L’ORSO, MA DI AVERLO CARICATO NELLA SUA AUTO DOPO AVERLO TROVATO NELLA HUDSON VALLEY – NON È CHIARO COSA VOLESSE FARE CON LA CARCASSA MA...

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

robert kennedy jr (4)

Robert F.Kennedy Jr. ha abbandonato un orso morto a Central Park dieci anni fa. Il candidato indipendente alle presidenziali, attivista no vax e teorico della cospirazione, lo ha ammesso in un video di 3 minuti postato sui social in cui racconta dell'accaduto all'attrice Roseanne Barr.

Kennedy Jr spiega di non aver ucciso l'orso, e di averlo caricato nella sua auto dopo averlo trovato nella Hudson valley, non lontano da New York, nel 2014, durante una gita con un amico.

robert kennedy jr - foto pubblicata da vanity fair

La giornata però si rivelò più lunga del previsto e Kennedy Jr andò direttamente a cena a New York per prendere subito dopo l'aereo e fare rientro a casa; non volendo lasciare l'orso morto nella sua auto, decise di scaricarlo accanto a una bicicletta nel grande parco della città.

Quando il corpo dell'animale è stato trovato, e la notizia ha avuto una eco vasta, "ero preoccupato perché le mie impronte erano su quella bici", ha detto Robert F.Kennedy jr.

[…]

