CHIAPPA STRIZZATA, VENDITA ASSICURATA – RIHANNA HA POSTATO UN VIDEO HOT PER PROMUOVERE MUTANDONI E CORSETTI DELLA SUA LINEA "SAVAGE X FENTY": LA CANTANTE SI È PRESENTATA AI SUOI FOLLOWER CON UNA CORSETTO DI PELLE CHE METTE IN EVIDENZA LE BOCCE – MA AD ACCENDERE LE FANTASIE È LA PARTE POSTERIORE CON IL CORSETTO CHE SCENDE MALIZIOSO FINO AL PRINCIPIAR DI SEDERONE, STRIZZATO DA UN LACCIO DI PELLE… - VIDEO

DAGONEWS

Rihanna ha condiviso su Instagram un video in lingerie per promuovere il suo Savage x Fenty.

Per il breve video, condiviso con i suoi 138 milioni di follower, la cantante ha posato in diverse pose audaci sfoggiando lingerie nera di pizzo e pelle. Ma l’immagine che ha fatto più scalpore è quella in cui Rihanna si mostra di spalle mettendo in mostra il sedere strizzato nei lacci di un corsetto.

La star ha arricchito il look con un paio di stivali in pelle nera alti fino alla coscia e guanti coordinati che arrivavano al gomito. Parlando con Justin Sylvester, in un episodio del nuovo E! News all'inizio della settimana, Rihanna ha dichiarato che amerebbe vedere sfilare Beyoncè per la sua linea di lingerie.

