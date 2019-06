UNA CHIAPPA TIRA L’ALTRA - SE VI SIETE APPASSIONATI AL CAMPIONATO DI SCHIAFFI SAPPIATE CHE I RUSSI, QUEI GENIACCI DEL TRASH, SI SONO INVENTATI LA GARA DI PIZZE SUL SEDERE: A SFIDARSI PERO' SONO AITANTI BONONE DAI CULI TURGIDI – L’OBIETTIVO È QUELLO DI…(VIDEO)

DAGONEWS

campionato di schiaffi sui glutei 9

Se vi siete appassionati al campionato di schiaffi made in Russia, non saprete resistere al "The Booty Slapping Championships, la versione più hot della competizione: questa volta a sfidarsi sono state le donne che non dovevano prendersi a pizze in faccia, ma schiaffeggiare i turgidi glutei delle loro avversarie sul palco della Yashankin Cup in Siberia

campionato di schiaffi sui glutei 8

Ovviamente la maggior parte delle partecipanti erano modelle e atlete che trascorrono le loro giornate facendo squat per avere un lato B da fare invidia. L’obiettivo? Schiaffeggiare talmente forte la propria avversaria da farla avanzare di un solo passo. Tra le vincitrici c’è la bonissima Anastasia Zolotaya, nota nel suo Paese per essere un’appassionata di fitness che trascorre ore a scolpire ogni singolo muscolo del proprio corpo con allenamenti estremi.

campionato di schiaffi sui glutei 5 campionato di schiaffi sui glutei 4 campionato di schiaffi sui glutei 6 anastasia zolotaya campionato di schiaffi sui glutei 1 campionato di schiaffi sui glutei 11 campionato di schiaffi sui glutei 10 campionato di schiaffi sui glutei 13 campionato di schiaffi sui glutei 14 campionato di schiaffi sui glutei 2 campionato di schiaffi sui glutei 3 campionato di schiaffi sui glutei 7