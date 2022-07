LE CHIAPPE CHIACCHIERATE DI EDEN IVY - LA 23ENNE CANADESE E’ LA REGINA DEL PORNO ANAL - BARBARA COSTA: “SIAMO DENTRO L’HARD PIÙ ECCESSIVO: NIENTE ROMANTICHERIE. L’HA SCELTO LEI, LO VUOLE LEI E CHE SIA UNA PATITA DEL SESSO ANALE È NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ: L’HA DETTO LEI, RACCONTATO CON MINUZIA A ROCCO SIFFREDI IL QUALE HA SCRITTO SU MISURA DEL SUO VISETTO PULITO E DEL SUO CORPO ESILE E INCANTEVOLE "INTROSPECTION". IL SUO LATO B È IN MASSICCIA ATTIVITÀ: LASCIA IL CANADA ANCHE PER PERIODI DI 3 MESI PER PRAGA PER GLI ESPERTI DEL GENERE CHE LA FESSURA CHE HA GLIELA MARTELLANO…”

eden ivy

Barbara Costa per Dagospia

Lei è ossessionata dal sesso anale. A lei piace ogni volta anale, lo cerca ripetutamente anale, lo pretende anale, e se ancora non è DAP, è per farci sospirare di porno desiderio. Ma lei fa DP, fa DPP, fa GS, A2M, CUM SWAP, ed è TOTAL BALD. Tutti queste sigle sono pane quotidiano per chi ama il porno ma quello strong, crudo, fatto di atti estremi, di eccessi, sesso intenso, di cavalcate al limite della (per noi) sopportazione.

eden ivy rocco siffredi

E sono tutte sigle che per chi non le sa ora spiego e però non prima di avervi detto che sono sigle che descrivono le abilità porno di Eden Ivy, nuovo portento del "gonzo" e aridaje con le sigle, vabbè, però questa la conoscete, gonzo è porno di solo sesso, senza dialoghi o manfrine: solo sesso recitato violento, e senza respiro.

eden ivy (6)

E nei gonzo dell’angelica Eden solo la DAP è assente, ovvero la doppia penetrazione anale. Di DAP il c*letto di Eden Ivy è (fino a che scrivo) porno vergine, ma non lo è di rimming (slinguate anali, date e prese), di squirting, anali e vaginali, né di A2M (pene che Eden prende nell’ano e poi in bocca).

Se Eden Ivy non fa (per ora) DAP, è però radiosa in ogni selvaggia DPP (doppia penetrazione vaginale), è padrona di ogni furibonda DP (prende un pene davanti, e uno di dietro), ed è scintillante sotto ogni GS (doccia dorata, cioè doccia che le fanno con la pipì, e pipì che Eden riceve pure in bocca, dissetandosi di più peni insieme). E se ancora non mi avete mollato per andarvi a sballare con uno dei magnetici video di Eden, vi aggiungo che è abbagliante in un altro atto, porno, che non tutte fanno e sanno fare: Eden Ivy è regale nei suoi CUM SWAP, ossia quando si fa venire in bocca, e sputa quello sperma nella bocca di altri/e.

eden ivy 14

Siamo dentro il porno il più eccessivo: niente romanticherie per Eden Ivy, 23 anni, canadese, di Montreal, modella (anche hot), ma da qualche tempo nel pieno del porno duro che conta. L’ha scelto lei, lo vuole lei, lo sa fare lei, e che sia una patita del sesso anale è nient’altro che la verità: l’anale è il sesso che Eden Ivy preferisce, l’ha detto lei, raccontato con minuzia a Rocco Siffredi il quale ha scritto su misura del suo visetto pulito e del suo corpo esile e incantevole "Introspection", nuovo lavoro di casa Siffredi, con Siffredi che dirige Eden nella sua ricerca, fame, idea fissa di peni e sex toys ("particolari" sex toys) di cui godere nel suo ano.

eden ivy 12

Introspection è un porno in 5 episodi che vi potete scaricare dal sito di Siffredi, ma attenzione perché, per chi di Eden Ivy fosse affamato e delle sue ninfomanie allupato, può ammirarsela pure con Marika Milani e alle prese con due stalloni neri negli episodi di "Rocco’s Sex Clinic", ma pure su un divano bianco al collaudo anale (e in ogni snodatissima posizione!) direttamente col penone di Siffredi.

Il lato B di Eden Ivy è in massiccia attività, e specie e tanto in Europa: lei lascia il Canada anche per periodi di 3 mesi per Praga, per i tipi di "Legal Porno", e cioè per gli esperti del porno quello anale che la fessura che hai tra le natiche te la porno martellano, te la porno crivellano, e tutto con l’entusiastico e completo consenso della protagonista di turno. E Eden Ivy è altresì la protagonista di porno esagerati, analmente smisurati, straripati dalla lussuria del nostro Giorgio Grandi.

eden ivy 13

Sebbene nel porno curriculum di Eden Ivy non manchino prove SOLO LEZ (sesso con sole ragazze), è del suo corpo tatuato, delle sue espressioni innocenti, e della sua pelle eterea, intimamente BALD (vagina/ano depilatissimi) che quote in costante aumento di pubblico sono estasiate. Eden Ivy è solamente all’inizio ma è tostissima. Abbandonate ogni preoccupazione. È una numero 1 nata, e terrà le redini del porno per lungo tempo, e ovunque il suo irresistibile posteriore vorrà fare e contento sperimentare.

eden ivy 1 (2) eden ivy 8 eden ivy 2 (2) eden ivy 9 eden ivy 11 eden ivy (2) eden ivy tw introspection by rocco siffredi eden ivy (3) eden ivy 3 (2) eden ivy porn video eden ivy 10 eden ivy (4)