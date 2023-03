UNA DALLE CHIAPPE LABORIOSE - SI CHIAMA NICOLE DOSHI, HA 27 ANNI, È CINESE E AMERICANA D’ADOZIONE - NATA A WUHAN, NEL 2018 SI E’ TRASFERITA IN UNA CITTADINA DEL NEBRASKA PER STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ - FIGLI GLI STUDI, È SCAPPATA A NEW YORK DOVE HA LAVORATO COME AGENTE IMMOBILIARE - BARBARA COSTA: "HA FATTO LA MASSAGGIATRICE, È PASSATA A ONLYFANS (DA CUI È STATA BANNATA) E INFINE È APPRODATA AL PORNO, DOVE È DIVENTATA LA REGINA DEL GENERE ANAL"

Barbara Costa per Dagospia

"Nicole Doshi Anal Sex Machine", "Nicole Doshi l’intenditrice di ca*zi grossi", "senza sosta per il suo c*lo". Il porno ha trovato chi l’anal lo sa fare, chi l’anal l’adora, lo venera, chi insaziabilmente non si soddisfa ad aprirci le natiche: questa "chi" è Nicole Doshi, 27 anni, tette rifatte al bacio, statunitense d’adozione: la porno anal regina in divenire è cinese, al 100 per 100, nata a Wuhan, e lì cresciuta e da lì andata via ma non per la pandemia: Nicole ha lasciato Wuhan nel 2018, e non per fare porno negli USA, e non per una metropoli, bensì per una cittadina del Nebraska in cui frequentare l’università.

Studi finiti e Nicole è scappata a New York, e qui ha lavorato come agente immobiliare, e poi da… un momento: i fan del porno asian i più accesi si dividono in due decise categorie: chi sbava per le porno asian sottomesse, e chi per le asian "cattive", le asian ma quelle sadiche, che ti fanno godere di dolore.

Se le tette ma più il c*lo di Nicole Doshi sono sublimi in porno ultra aggressivi, che lei domina, pur analmente piegata a peni enormi, peni che lei predilige doppi, e peni che la sfidano a orge spietate, e anche qui comanda lei… Nicole Doshi te la godi in siffatte posizioni, e non da asian caruccia, e vezzi e moine, porno spupazzata da rudi maschi (sono attori, ogni atto è consensuale, stabilito e accettato, e lautamente pagato), perché lei l’orientale "asservita" l’ha fatta e a pagamento ma nella vita reale!!!

Per un periodo Nicole Doshi ha lavorato in un salone di bellezza quale massaggiatrice, e non del tipo che si può pensare: massaggiatrice per donne totalmente non prona né disponibile a sconcezze. Questo secondo i patti tra lei e il suo datore di lavoro. Si dà il caso però che Nicole, stufa delle esigue mance delle sue taccagne clienti, sia un giorno scesa in strada, a New York, e si sia messa a distribuire ai passanti – maschi – biglietti da visita per "massaggi".

Gli uomini hanno preso con lei appuntamenti a frotte! Nicole se li portava nel salone di bellezza alternandoli alle clienti. E questi uomini sì che pagavano, e specie l’happy end… Tutto all’insaputa del capo di Nicole, che non ci ha messo molto a scoprire cosa accadeva nel suo salone. Nicole è stata licenziata.

Ed è stata buttata fuori pure da OnlyFans, per mancato rispetto di regole interne. Allora Nicole ha salutato New York per Los Angeles, sudando ma scoprendo nel porno professionale più duro la pista più idonea su cui ostentare la sua sfrontata sessualità (e la più vincente: nel porno che conta da solo un anno, Nicole ha già vinto un Oscar, e di gruppo, e quale? Best Orgy!).

Nicole Doshi già da ragazzina, nella sua Wuhan, era una ribelle: a scuola poco ci andava, guardava porno e mica quello soft, bensì squirting e big cock, e di lei da che è nel porno vedi anal, tanto, e doppie penetrazioni, anali e vaginali: solo sesso strong, solo sesso hardcore.

È quello che Nicole vuole, e ai boss porno non par vero: cercano asiatiche e orientali brave non solo a interpretare porno bamboline da (finto) domare, genere porno che ha il suo pubblico, stabile e rigoglioso, snobbato da Nicole Doshi che pretende anale, è sull’anale che lei ambisce a regnare, e sono infatti i suoi video di anali amplessi stordenti, con uomini e donne, che più salgono in views.

Se in porno chat i fan litigano tra chi la vuole mora, aborrendo le ciocche bionde che cadono sull’ambrata pelle di tale beniamina dell’asian perverso, e chi la ama bionda, mora, come le pare, basta che sfreni senza requie quel suo sedere, e ci sono lotte social anche tra chi gongola per il suo sesso folto di bruna peluria, contro chi non sente ragioni e preferisce la sua "Dolce Sensazione" depilatissima… quale sarà il prossimo porno scopo dell’attirante Nicole Doshi? Quali peni massimi varcheranno i suoi capaci e ingordi orifizi? L’avete vista, in "I Love Anal 2", per la regia di Jonni Darkko? E dal nostro Claudio Bergamin nella sua "PervCity"? Che ne dite? Gran porno bisboccia…

